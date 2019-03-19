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Dünya üzerindeki en sağlıklı 20 besin açıklandı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 19.03.2019 09:26 | Son Güncelleme

Dünya üzerindeki 1000 çeşit ham besin araştırmacılar tarafından incelendi ve en sağlıklı 20 besin ortaya kondu. İşte yaşam kaynağımız olacak en sağlıklı 20 besin!

Vücudumuza faydası olduğu kanıtlanan 20 besini sizler için bir araya getirdik, buyursunlar!

Dünya üzerindeki en sağlıklı 20 besin açıklandı

Karahindiba yaprağı (Besin puanı: 64)

Karahindiba yaprağı (Besin puanı: 64)
Kalsiyum bakımından zengin olan sebze, A ve C vitaminleri ile doludur.

Kabak çekirdeği (Besin puanı: 84)

Kabak çekirdeği (Besin puanı: 84)
Bitki kökenli demir ve magnezyum kaynağıdır. Beyin sağlığı için önemlidir. Günlük olarak bir avuç tüketilmesi önerilir.

Chia tohumu (Besin puanı: 85)

Chia tohumu (Besin puanı: 85)
Protein, linolenic asit, fenolik asit ve çeşitli vitaminler de içermektedir. Lif bakımından son derece zengin bir kaynaktır. Kan basıncını düşürerek kolesterolü dengeler.

Pazı (Besin puanı: 78)

Pazı (Besin puanı: 78)
Antioksidan bakımından zengindir. Mide rahatsızlıklarını önler ve beyne iyi gelir. Demir eksikliği yaşayanlara tavsiye edilmektedir.

Kereviz kurusu (Besin puanı: 68)

Kereviz kurusu (Besin puanı: 68)
Vitamin, mineral ve aminoasit kaynağıdır. Kalp ve damar sağlığını korur.

Kuru maydanoz (Besin puanı: 69)

Kuru maydanoz (Besin puanı: 69)
Bor, florür ve kalsiyum bakımından zengindir. Kurutup baharat şeklinde kullanılabilir. Kemik ve diş sağlığı için faydalıdır. Aynı zamanda iyi bir ödem söktürücüdür.

Pancar yaprağı (Besin puanı: 70)

Pancar yaprağı (Besin puanı: 70)
Kalsiyum, demir, K vitamin ve B grubu vitaminler açısından değerlidir. Sebzesinden çok daha fazla protein içerir. Düzenli olarak tüketildiğinde doğal ilaç yerine geçebilir.

Su teresi (Besin değeri: 68)

Su teresi (Besin değeri: 68)
Mineral eksikliğini giderir.

Mandalina (Besin puanı: 67)

Mandalina (Besin puanı: 67)
Karotenoid ve A vitamin bakımından zengin olan mandalinanın kanı temizleme özelliği vardır.

Bezelye (Besin puanı: 67)

Bezelye (Besin puanı: 67)
Karbonhidrat, C vitamini ve lif kaynağıdır. Aynı zamanda bitkisel proteindir. Kolesterol içermemektedir.

Pembe greygurt (Besin değeri: 64)

Pembe greygurt (Besin değeri: 64)
A ve B gurubu vitaminlerini içerir. Saç, cilt ve göz hücrelerini onarmaktadır. Böbreklerde kum ve taş oluşumunu önler.

Yeşil soğan (Besin puanı: 65)

Yeşil soğan (Besin puanı: 65)
Fosfor, magnezyum ve bakır yönünden zengindir. Kanın pıhtılaşmasını önler.

Badem (Besin puanı: 97)

Badem (Besin puanı: 97)
Doymamış yağ asitleri bakımından zengindir. Diyabete ve kalp damar sağlığına iyi gelmektedir.

Kırmızı lahana (Besin puanı: 65)

Kırmızı lahana (Besin puanı: 65)
Düşük kalorilidir. K vitamini yönünden zengin olduğu için beyin sağlığına katkı sağlar.

Fesleğen (Besin puanı: 63)

Fesleğen (Besin puanı: 63)
Kalp sağlığını korur ve bakterilere karşı savaşır.

Dondurulmuş ıspanak (Besin puanı: 64)

Dondurulmuş ıspanak (Besin puanı: 64)
Uzmanlar, dondurulmuşunun tazesine göre çok daha sağlıklı olduğunu söylüyor.

Kara lahana (Besin puanı: 63)

Kara lahana (Besin puanı: 63)

Pul biber (Besin puanı: 63)

Pul biber (Besin puanı: 63)
A, C, E vitaminleri, fenolik bileşikler ve karotenoidler bakımından zengindir.

Uzun saplı brokoli (Besin puanı: 62)

Uzun saplı brokoli (Besin puanı: 62)
Çiçek kısmı daha küçük, sap kısımlarının ise daha uzun olduğu turpgiller familyasına ait brokoli çeşididir.

Acı biber (Besin puanı: 62)

Acı biber (Besin puanı: 62)
Kapsaisinoid, karotenoid ve askorbik asit ve antioksidanlar bakımından zengindir. Metabolizmayı hızlandırır, kronik bronşitlerin tedavisinde etkilidir.
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