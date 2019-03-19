Vücudumuza faydası olduğu kanıtlanan 20 besini sizler için bir araya getirdik, buyursunlar!
Dünya üzerindeki en sağlıklı 20 besin açıklandı
Karahindiba yaprağı (Besin puanı: 64)
Kalsiyum bakımından zengin olan sebze, A ve C vitaminleri ile doludur.
Kabak çekirdeği (Besin puanı: 84)
Bitki kökenli demir ve magnezyum kaynağıdır. Beyin sağlığı için önemlidir. Günlük olarak bir avuç tüketilmesi önerilir.
Chia tohumu (Besin puanı: 85)
Protein, linolenic asit, fenolik asit ve çeşitli vitaminler de içermektedir. Lif bakımından son derece zengin bir kaynaktır. Kan basıncını düşürerek kolesterolü dengeler.
Pazı (Besin puanı: 78)
Antioksidan bakımından zengindir. Mide rahatsızlıklarını önler ve beyne iyi gelir. Demir eksikliği yaşayanlara tavsiye edilmektedir.
Kereviz kurusu (Besin puanı: 68)
Vitamin, mineral ve aminoasit kaynağıdır. Kalp ve damar sağlığını korur.
Kuru maydanoz (Besin puanı: 69)
Bor, florür ve kalsiyum bakımından zengindir. Kurutup baharat şeklinde kullanılabilir. Kemik ve diş sağlığı için faydalıdır. Aynı zamanda iyi bir ödem söktürücüdür.
Pancar yaprağı (Besin puanı: 70)
Kalsiyum, demir, K vitamin ve B grubu vitaminler açısından değerlidir. Sebzesinden çok daha fazla protein içerir. Düzenli olarak tüketildiğinde doğal ilaç yerine geçebilir.
Su teresi (Besin değeri: 68)
Mineral eksikliğini giderir.
Mandalina (Besin puanı: 67)
Karotenoid ve A vitamin bakımından zengin olan mandalinanın kanı temizleme özelliği vardır.
Bezelye (Besin puanı: 67)
Karbonhidrat, C vitamini ve lif kaynağıdır. Aynı zamanda bitkisel proteindir. Kolesterol içermemektedir.
Pembe greygurt (Besin değeri: 64)
A ve B gurubu vitaminlerini içerir. Saç, cilt ve göz hücrelerini onarmaktadır. Böbreklerde kum ve taş oluşumunu önler.
Yeşil soğan (Besin puanı: 65)
Fosfor, magnezyum ve bakır yönünden zengindir. Kanın pıhtılaşmasını önler.
Badem (Besin puanı: 97)
Doymamış yağ asitleri bakımından zengindir. Diyabete ve kalp damar sağlığına iyi gelmektedir.
Kırmızı lahana (Besin puanı: 65)
Düşük kalorilidir. K vitamini yönünden zengin olduğu için beyin sağlığına katkı sağlar.
Fesleğen (Besin puanı: 63)
Kalp sağlığını korur ve bakterilere karşı savaşır.
Dondurulmuş ıspanak (Besin puanı: 64)
Uzmanlar, dondurulmuşunun tazesine göre çok daha sağlıklı olduğunu söylüyor.
Kara lahana (Besin puanı: 63)
Pul biber (Besin puanı: 63)
A, C, E vitaminleri, fenolik bileşikler ve karotenoidler bakımından zengindir.
Uzun saplı brokoli (Besin puanı: 62)
Çiçek kısmı daha küçük, sap kısımlarının ise daha uzun olduğu turpgiller familyasına ait brokoli çeşididir.
Acı biber (Besin puanı: 62)
Kapsaisinoid, karotenoid ve askorbik asit ve antioksidanlar bakımından zengindir. Metabolizmayı hızlandırır, kronik bronşitlerin tedavisinde etkilidir.
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