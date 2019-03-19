Vücudumuza faydası olduğu kanıtlanan 20 besini sizler için bir araya getirdik, buyursunlar!

Dünya üzerindeki en sağlıklı 20 besin açıklandı

Karahindiba yaprağı (Besin puanı: 64) Kalsiyum bakımından zengin olan sebze, A ve C vitaminleri ile doludur.

Kabak çekirdeği (Besin puanı: 84) Bitki kökenli demir ve magnezyum kaynağıdır. Beyin sağlığı için önemlidir. Günlük olarak bir avuç tüketilmesi önerilir.

Chia tohumu (Besin puanı: 85) Protein, linolenic asit, fenolik asit ve çeşitli vitaminler de içermektedir. Lif bakımından son derece zengin bir kaynaktır. Kan basıncını düşürerek kolesterolü dengeler.

Pazı (Besin puanı: 78) Antioksidan bakımından zengindir. Mide rahatsızlıklarını önler ve beyne iyi gelir. Demir eksikliği yaşayanlara tavsiye edilmektedir.

Kereviz kurusu (Besin puanı: 68) Vitamin, mineral ve aminoasit kaynağıdır. Kalp ve damar sağlığını korur.

Kuru maydanoz (Besin puanı: 69) Bor, florür ve kalsiyum bakımından zengindir. Kurutup baharat şeklinde kullanılabilir. Kemik ve diş sağlığı için faydalıdır. Aynı zamanda iyi bir ödem söktürücüdür.

Pancar yaprağı (Besin puanı: 70) Kalsiyum, demir, K vitamin ve B grubu vitaminler açısından değerlidir. Sebzesinden çok daha fazla protein içerir. Düzenli olarak tüketildiğinde doğal ilaç yerine geçebilir.

Su teresi (Besin değeri: 68) Mineral eksikliğini giderir.

Mandalina (Besin puanı: 67) Karotenoid ve A vitamin bakımından zengin olan mandalinanın kanı temizleme özelliği vardır.

Bezelye (Besin puanı: 67) Karbonhidrat, C vitamini ve lif kaynağıdır. Aynı zamanda bitkisel proteindir. Kolesterol içermemektedir.

Pembe greygurt (Besin değeri: 64) A ve B gurubu vitaminlerini içerir. Saç, cilt ve göz hücrelerini onarmaktadır. Böbreklerde kum ve taş oluşumunu önler.

Yeşil soğan (Besin puanı: 65) Fosfor, magnezyum ve bakır yönünden zengindir. Kanın pıhtılaşmasını önler.

Badem (Besin puanı: 97) Doymamış yağ asitleri bakımından zengindir. Diyabete ve kalp damar sağlığına iyi gelmektedir.

Kırmızı lahana (Besin puanı: 65) Düşük kalorilidir. K vitamini yönünden zengin olduğu için beyin sağlığına katkı sağlar.

Fesleğen (Besin puanı: 63) Kalp sağlığını korur ve bakterilere karşı savaşır.

Dondurulmuş ıspanak (Besin puanı: 64) Uzmanlar, dondurulmuşunun tazesine göre çok daha sağlıklı olduğunu söylüyor.

Kara lahana (Besin puanı: 63)

Pul biber (Besin puanı: 63) A, C, E vitaminleri, fenolik bileşikler ve karotenoidler bakımından zengindir.

Uzun saplı brokoli (Besin puanı: 62) Çiçek kısmı daha küçük, sap kısımlarının ise daha uzun olduğu turpgiller familyasına ait brokoli çeşididir.