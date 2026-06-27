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Dünya yıldızı Türkiye'de! Beşiktaş'tan sürpriz hamle

Beşiktaş'ın transfer listesinde ilk sırada yer alan Dusan Vlahovic'in tatil için Bodrum'a gelmesi siyah-beyazlı yönetimi harekete geçirdi. Başkan Serdal Adalı'nın Sırp yıldızla yüz yüze görüşerek mali şartlarda anlaşma zemini arayacağı öne sürüldü.

Dünya yıldızı Türkiye'de! Beşiktaş'tan sürpriz hamle
Cevdet Berker İşleyen

Beşiktaş, yeni sezon öncesi golcü transferi için çalışmalarını hızlandırırken listenin ilk sırasında yer alan Dusan Vlahovic konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı yönetim, Sırp yıldızın Türkiye'de bulunmasını fırsata çevirmeyi hedefliyor.

VLAHOVİC BODRUM'DA TATİL YAPIYOR

Dünya yıldızı Türkiye de! Beşiktaş tan sürpriz hamle 1

Santrfor arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde bulunan Dusan Vlahovic'in tatil için Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, 26 yaşındaki futbolcu yaklaşık 10 gün boyunca Bodrum'da konaklayacak.

Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlı yönetim, transfer görüşmelerini hızlandırma kararı aldı.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞME PLANI

Habere göre Beşiktaşlı yöneticiler, Vlahovic'in menajeriyle ilk teması kurdu. Yönetimin hedefi ise Sırp golcüyle Bodrum'da yüz yüze bir görüşme gerçekleştirerek transfer sürecini ilerletmek.

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da Vlahovic ile birebir görüşme yapmasının planlandığı aktarıldı.

Dünya yıldızı Türkiye de! Beşiktaş tan sürpriz hamle 2

MALİ ŞARTLARDA ORTA YOL ARANIYOR

Siyah-beyazlıların transferdeki en önemli gündem maddesi ise oyuncunun mali beklentileri. Haberde, Dusan Vlahovic'in 10 milyon euro imza parası ile yıllık 10 milyon euro maaş talep ettiği belirtilirken, Beşiktaş yönetiminin bu rakamları daha makul seviyeye çekebilmek için yoğun mesai harcayacağı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
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