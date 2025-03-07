Dünya yıldızından Mourinho için olay sözler! "Kim olduğunu bilmediğim birisiyle..."

Belçikalı golcü, geçen sezon Roma'da birlikte çalıştıkları Mourinho ile aralarında sorun yaşandığı iddialarını kesin bir dille yalanladı. Lukaku, söz konusu iddia için, "Kesinlikle hayır" yanıtını verdi.

"KİM OLDUĞUNU BİLMEDİĞİM BİRİSİ"

Portekizli teknik adamın Roma dönemi için de konuşan Lukaku, "Onunla kim olduğunu bilmediğim birisi arasında bir şeyler yaşandı ve ben bu işe karışmak istemedim. Jose hakkında asla kötü konuşmayacağım. Roma'da üst düzey bir takımı yoktu ama sonuna kadar gitti" diye konuştu. 31 yaşındaki futbolcu, son olarak, "Türkiye'de de harika işler yapıyor. Mourinho'ya her zaman en iyisini diliyorum" sözlerini sarf etti. Romelu Lukaku, Napoli'de bu sezon 27 maçta süre bulan Lukaku, 9 gol attı ve 8 asist yaptı.