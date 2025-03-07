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  4. Dünya yıldızından Mourinho için olay sözler! "Kim olduğunu bilmediğim birisiyle..."

Dünya yıldızından Mourinho için olay sözler! "Kim olduğunu bilmediğim birisiyle..."

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
07.03.2025 17:20
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Napoli'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, İtalyan basınından Corrire Dello Sport'a açıklamalarda bulundu. Romelu Lukaku, geçen yıl Roma'da Jose Mourinho ile sorun yaşadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Dünya yıldızından Mourinho için olay sözler! "Kim olduğunu bilmediğim birisiyle..."
Romelu Lukaku

Romelu Lukaku

BEL Belçika
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Napoli
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Belçikalı golcü, geçen sezon Roma'da birlikte çalıştıkları Mourinho ile aralarında sorun yaşandığı iddialarını kesin bir dille yalanladı. Lukaku, söz konusu iddia için, "Kesinlikle hayır" yanıtını verdi.

"KİM OLDUĞUNU BİLMEDİĞİM BİRİSİ"

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Portekizli teknik adamın Roma dönemi için de konuşan Lukaku, "Onunla kim olduğunu bilmediğim birisi arasında bir şeyler yaşandı ve ben bu işe karışmak istemedim. Jose hakkında asla kötü konuşmayacağım. Roma'da üst düzey bir takımı yoktu ama sonuna kadar gitti" diye konuştu. 31 yaşındaki futbolcu, son olarak, "Türkiye'de de harika işler yapıyor. Mourinho'ya her zaman en iyisini diliyorum" sözlerini sarf etti. Romelu Lukaku, Napoli'de bu sezon 27 maçta süre bulan Lukaku, 9 gol attı ve 8 asist yaptı.

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Romelu Lukaku fenerbahçe mourinho
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