Dünya Zehra Güneş'i konuşuyor! Fenerbahçe Opet maçında öyle bir şey yaptı ki...

CEV Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Vakıfbank’ı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, rövanş maçında hayal kırıklığı yaşadı ve final biletini Vakıfbank’a kaptırdı.

İlk maçtaki 3-0’lık galibiyeti nedeniyle iki set kazanması halinde finale yükselmeyi garantileyecek olan Fenerbahçe, Vakıfbank’ın hücumlarına karşılık veremedi. İlk seti 22-20 geriden gelerek 22-25 kazanan Vakıfbank, ikinci seti 14-25 ve üçüncü seti 22-25 kazanmayı başardı.

VakıfBank'ın yıldızı Zehra Güneş, CEV Şampiyonlar Ligi mücadelesine damga vururken, takımını adeta sırtladı.

KRİTİK BLOK!

Performansı ve blokları ile gecenin öne çıkan ismi olan Zehra Güneş, ilk setin final anında müthiş bir çaba gösterdi ve adeta maçın kaderini değiştirdi! İlk setin son anlarında skor 24-22 VakıfBank lehineyken, Zehra Güneş kritik bir blok yaptı ve Fenerbahçe Opet'in sayısını engelleyerek seti kazandıran isim oldu.

Rakibin hücumunu bitirirken çok öz güvenli bir tavır sergileyen Zehra, ayrıca da psikolojik üstünlüğün VakıfBank'a geçmesini sağladı.

DÜNYA ONU KONUŞUYOR

Avrupa'nın zirvesini ifade eden CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen VakıfBank'ta, Zehra Güneş'in performansı tüm dünyada karşılık buldu ve voleybolseverler tarafından sosyal medyada pek çok paylaşım yapıldı.

