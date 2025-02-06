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Dünyaca ünlü Brezilyalı yıldız Marcelo, 36 yaşında futbola veda etti!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.02.2025 15:29
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Dünyaca ünlü yıldız isim Marcelo, 36 yaşında kariyerini sonlandırdığını açıkladı. İşte detaylar...

Dünyaca ünlü Brezilyalı yıldız Marcelo, 36 yaşında futbola veda etti!

Brezilyalı yıldız Marcelo, 36 yaşında kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Bırakma kararını X hesabından duyuran oyuncu, "Futbolcu olarak hikayem burada sona eriyor fakat futbola katacağım hala çok fazla şey var. Her şey için teşekkürler." notunu paylaştı.

KUPA KOLEKSİYONERİ

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Marcelo, kariyeri boyunca 27 kupa kaldırdı. Yıldız sol bekin, 6 LaLiga, 5 Şampiyonlar Ligi, 5 İspanya Süper Kupası, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 İspanya Kupası, 1 Libertadores, 1 Konfederasyon Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

Marcelo, son olarak 2024 yılında Fluminense forması giymişti.

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Süper Lig Marcelo son dakika
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