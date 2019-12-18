Mynet Trend

Dünyaca ünlü filmlerin kamera arkası görüntüleri

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Filmlerin ve dizilerin ünlü sahneleri özel efektler kullanılmadan önce nasıl çekiliyor? Geleceğe Dönüş serisinden Titanic’e, Hobbit’ten Avengers’a unutulmaz filmlerin kamera arkası fotoğrafları.

Karşınızda filmlerin, "böyle mi oluyormuş" dedirten kamera arkası görüntüleri! Son yıllarda görsel efektlerin gerçekliği büyüleyici boyutlara ulaştı. Geçmişten günümüze kullanılan film hileleri, çekilen sahneleri bambaşka bir hale getiriyor. Çekilirken setlerde büyük uğraşlarla kamera alınan filmler, montaj masasında son haline getiriliyor. Gelişen teknolojiyle birlikte, film kurguları yapılırken sonsuz teknolojiden yararlanılıyor.

Michael J. Fox'un Marty McFly, Christopher Lloyd'un Emmett Brown olarak yer aldığı unutulmaz film Geleceğe Dönüş’te yer alan aksiyon sahneleri için green box ve maket tekniği kullanılırken, günümüzde bu teknikler yerini CGI teknolojisine bırakıyor. İşte popüler filmlerde kullanılan sahnelerin çekim aşamasındaki ve çekim sonrasındaki görüntüleri…

PARTNERBurası Güney Kore! Bakın ne işe yarıyorBurası Güney Kore! Bakın ne işe yarıyor
MasterChef'te eleme adayı belli oldu! Yakınlarıyla birlikte yarıştılarMasterChef'te eleme adayı belli oldu! Yakınlarıyla birlikte yarıştılar
2020’nin en çok beklenen 10 filmi2020’nin en çok beklenen 10 filmi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kamera arkası geleceğe dönüş

En Çok Okunan Trend Haberler

Kahreden haber geldi! Zülal de kurtarılamadı!

Kahreden haber geldi! Zülal de kurtarılamadı!

Turuncu kodlu uyarı geldi! Yoğun olacak

Turuncu kodlu uyarı geldi! Yoğun olacak

Arkadaşının eşiyle yatak odasında yakalandı! Bıçaklayıp firar etti...

Arkadaşının eşiyle yatak odasında yakalandı! Bıçaklayıp firar etti...

Öldüresiye dövmüşlerdi! Garson yaşadığı dehşeti anlattı!

Öldüresiye dövmüşlerdi! Garson yaşadığı dehşeti anlattı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Doktorlar'ın efsane ismi Mucize Doktor dizisinde!

Doktorlar'ın efsane ismi Mucize Doktor dizisinde!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: "Umarım caps'im yapılmaz"

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: "Umarım caps'im yapılmaz"

Mucize Doktor'da büyük sürpriz!

Mucize Doktor'da büyük sürpriz!

Okuyucu Yorumları 3 yorum
ulan 3 kağıtçılar
Ne bekliyorsun gerçekten konuşan goril mi? Ya da gerçekten uzaya çıkmalarını falan mı? Bu işler elbette böyle olmak zorunda ama yine de perde arkası görüntüleri izlemeden filmi olduğu gibi zihnimizde bırakmak daha güzel :)
sevemiyorum böyle haberleri sonra filmlerin büyüsü bozuluyor ????
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Narcos: Mexico taze oyuncularla yoluna devam ediyor

Narcos: Mexico'da aksiyonun dozu yükseliyor

Sessiz Bir Yer 2’den (A Quiet Place 2) ilk teaser geldi

Beklenen korku filminden ilk görüntüler geldi!

Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi’ne özel gösterim

Jeditürk ekibi 'Skywalker'ın Yükselişi' için buluşuyor

TV yıldızlarının bölüm başı aldığı ücretler dudak uçuklattı

TV yıldızlarının bölüm başı aldığı ücretler dudak uçuklattı

Televizyon tarihinin en büyük 'Skandal'larından biri açığa çıktı!

Televizyon tarihinin en büyük 'Skandal'larından biri açığa çıktı!

Baba Parası’nda 30 yıl yaşlanan Murat Cemcir’in makyajı büyük ilgi gördü

'Yaşlılık zor zanaat'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.