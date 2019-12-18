Dünyaca ünlü filmlerin kamera arkası görüntüleri

Karşınızda filmlerin, "böyle mi oluyormuş" dedirten kamera arkası görüntüleri! Son yıllarda görsel efektlerin gerçekliği büyüleyici boyutlara ulaştı. Geçmişten günümüze kullanılan film hileleri, çekilen sahneleri bambaşka bir hale getiriyor. Çekilirken setlerde büyük uğraşlarla kamera alınan filmler, montaj masasında son haline getiriliyor. Gelişen teknolojiyle birlikte, film kurguları yapılırken sonsuz teknolojiden yararlanılıyor.

Michael J. Fox'un Marty McFly, Christopher Lloyd'un Emmett Brown olarak yer aldığı unutulmaz film Geleceğe Dönüş’te yer alan aksiyon sahneleri için green box ve maket tekniği kullanılırken, günümüzde bu teknikler yerini CGI teknolojisine bırakıyor. İşte popüler filmlerde kullanılan sahnelerin çekim aşamasındaki ve çekim sonrasındaki görüntüleri…



