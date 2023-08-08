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Dünyaca ünlü futbolcu, Beşiktaş için İstanbul'da!

08.08.2023 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Süper Lig'in yeni sezonuna hazırlanan ve bir yandan da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde eşleştiği Neftçi Bakü ile karşılaşacağı maçın çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer hareketliliği de devam ediyor. Siyah - beyazlılar, anlaşma noktasına geldiği Alex Oxlade-Chamberlain'i İstanbul'a getirdi. İşte detaylar...

Dünyaca ünlü futbolcu, Beşiktaş için İstanbul'da!

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu eşleşmenin hazırlıklarına devam ederken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Orta sahaya takviye yapmayı planlayan siyah - beyazlıların gündemine birçok isim gelmişti.

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Yapılan değerlendirmeler sonucunda Alex Oxlade-Chamberlain isminde karar kılan siyah - beyazlılar, oyuncuyla anlaşma noktasına gelmişti.

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Siyah-beyazlı ekip son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcuyla transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a getirdi.

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Londra'dan kalkan uçakla saat 17.20'de İstanbul Havalimanı'na gelen Chamberlain, daha sonra konaklayacağı otele doğru hareket etti. 29 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrollerinin ardından siyah-beyazlı ekibe imza atması bekleniyor.

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