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Dünyaca ünlü golcü, Serie A'da haftanın kalecisi seçildi! Olivier Giroud, İtalyan futboluna damga vurdu...

09.10.2023 20:18 | Son Güncelleme:
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İtalya Serie A devi Milan, Genoa'ya konuk olmuştu. Karşılaşma; Milan'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken, kalecisi kırmızı kart gören konuk ekipte kaleye golcü oyuncu Olivier Giroud geçmişti. Fransız yıldız, kalede gösterdiği performansla Serie A'da haftanın kalecisi seçildi.

Milan'ın Genoa ile yaptığı maçın uzatma dakikalarında kalede görev alan Fransız forvet Olivier Giroud, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) haftanın kalecisi seçildi.

HAFTANIN KALECİSİ SEÇİLDİ

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Serie A'dan yapılan açıklamada, Milan'ın 7 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Genoa'yı 1-0 yendiği maçta kaleye geçen ve kritik bir kurtarış yapan Giroud'nun haftanın kalecisi seçildiği kaydedildi.

Karşılaşmanın 90+8. dakikasında Milan kalecisi Mike Maignan, Caleb Ekuban'a yaptığı faulün ardından kırmızı kart gördü.

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Takımının değişiklik hakkını doldurması nedeniyle kaleye geçen Fransız forvet Giroud, yaptığı kurtarışla da galibiyete katkıda bulundu. Milan, 21 puanla Serie A'de liderlik koltuğunda oturuyor.

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