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Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams Bodrum'da konser verecek

14.08.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Robbie Williams, 17 Ağustos'ta Bodrum'da müzikseverlerle buluşacak.

Türkiye'deki ilk konserini Bodrum'da verecek olan Williams, ilçedeki bir otelde 17 Ağustos'ta saat 21.00'da hayranlarının karşısına çıkacak.

Robbie Williams'ın konser repertuvarında sevilen şarkılarının yanı sıra efsanevi parçası "Feel"i de seslendireceği öğrenildi.

Öte yandan konserin gerçekleşeceği otelin internet sitesinden yapılan açıklamada, otelde konaklayanların ücretsiz katılabileceği konsere, otel dışından gelmek isteyenlerin de çevrim içi satış kanalları üzerinden biletlerini temin edebileceği kaydedildi.

Ayrıca konser biletinin 17 bin 600 liradan satışa çıkarıldığı da bildirildi.

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Muğla Bodrum otel konser Robbie Williams

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