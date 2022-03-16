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  4. Dünyaca ünlü model Alexis Ren sütyensiz pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu!

Dünyaca ünlü model Alexis Ren sütyensiz pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu!

16.03.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski sevgilisi Jay Alvarrez'in cinsel organı hakkında yaptığı itirafla magazin gündemine bomba gibi düşen dünyaca ünlü model Alexis Ren, 15 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı sütyensiz pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Dünyaca ünlü model Alexis Ren sütyensiz pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu!

ABD'li model Alexis Ren, cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Alexis Ren, bu defa sütyensiz pozuyla dikkatleri üzerine çekti. Alexis Ren'in sütyensiz pozuna kısa sürede 160 binin üzerinde beğeni geldi.

Dünyaca ünlü model Alexis Ren sütyensiz pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu!

Alexis Ren, bir dönem ünlü manken Jay Alvarrez ile aşk yaşamıştı.

Dünyaca ünlü model Alexis Ren sütyensiz pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu!

Birlikte dünyayı gezen Ren ve Alvarrez, magazin dünyasının gözde çiftleri arasında yer alıyordu.

Dünyaca ünlü model Alexis Ren sütyensiz pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu!

Jay Alvarrez ve Alexis Ren, sessiz sedasız ayrıldı. Ren, ayrılık sebebini ''Para ve şöhret insanları değiştiriyor'' sözleriyle açıklamıştı.

Dünyaca ünlü model Alexis Ren sütyensiz pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu!

Sosyal medyada takipçileriyle soru cevap etkinliği gerçekleştiren Alexis Ren, eski sevgilisi Jay Alvarrez için ''Zaten penisi küçüktü'' ifadelerini kullanarak görenleri şaşkına çevirmişti. Alexis Ren, bu paylaşımının ardından büyük tepki çekti.

Dünyaca ünlü model Alexis Ren sütyensiz pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu!

Şimdilerde ABD'nin en çok kazanan fenomenleri arasında yer alan Alexis Ren'in, Instagram'da 16 milyona yakın takipçisi bulunuyor.

Dünyaca ünlü model Alexis Ren sütyensiz pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu!

Güzel modelin YouTube ise 1 milyondan fazla abonesi mevcut.

Dünyaca ünlü model Alexis Ren sütyensiz pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu!

Dünyaca ünlü model Alexis Ren sütyensiz pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu!


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