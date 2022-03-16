Dünyaca ünlü model Alexis Ren sütyensiz pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu!

ABD'li model Alexis Ren, cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Alexis Ren, bu defa sütyensiz pozuyla dikkatleri üzerine çekti. Alexis Ren'in sütyensiz pozuna kısa sürede 160 binin üzerinde beğeni geldi.

Alexis Ren, bir dönem ünlü manken Jay Alvarrez ile aşk yaşamıştı.

Birlikte dünyayı gezen Ren ve Alvarrez, magazin dünyasının gözde çiftleri arasında yer alıyordu.

Jay Alvarrez ve Alexis Ren, sessiz sedasız ayrıldı. Ren, ayrılık sebebini ''Para ve şöhret insanları değiştiriyor'' sözleriyle açıklamıştı.

Sosyal medyada takipçileriyle soru cevap etkinliği gerçekleştiren Alexis Ren, eski sevgilisi Jay Alvarrez için ''Zaten penisi küçüktü'' ifadelerini kullanarak görenleri şaşkına çevirmişti. Alexis Ren, bu paylaşımının ardından büyük tepki çekti.

Şimdilerde ABD'nin en çok kazanan fenomenleri arasında yer alan Alexis Ren'in, Instagram'da 16 milyona yakın takipçisi bulunuyor.

Güzel modelin YouTube ise 1 milyondan fazla abonesi mevcut.



