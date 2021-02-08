Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham Antalya'da film çekiyor! Yeni fotoğraf geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yoğun çabaları sonucu Antalya'ya getirilen, ünlü yönetmen Guy Ritchie ile Jason Statham'ın bir araya geldiği aksiyon filmi 'Five Eyes'in çekimleri sürüyor. Çekimler, dev bir film platosuna dönüşen Expo alanı ve tarihi Kaleiçi'nde devam ediyor.

Antalya'daki beş yıldızlı otelin ultra lüks villasında kalan Jason Statham, akşam yemeği sonrası otelin yönetim kurulu başkanı Ali Şafak Öztürk ile bir araya geldi.

Buluşmada yönetmen Guy Ritchie de yer aldı. Yemek sonrası Jason Statham ve yönetmen Guy Ritchie ile sohbette çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Ali Şafak Öztürk, "İlk defa tamamına yakını Antalya'da çekilecek olan bir Hollywood yapımı 'Five Eyes' filmine ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Otelimiz Regnum Carya'dan da sahnelerin yer alacağı ve güzel şehrimiz Antalya'nın tanıtımında da büyük önemi olan bu filmde dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ve yıldız oyuncu Jason Statham'ı Türk misafirperverliğini sergileyerek ağırlamaktan mutluyuz" mesajına yer verdi. (DHA)

