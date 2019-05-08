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Dünyaca ünlü oyuncudan İmamoğlu'na destek

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İLGİNÇ HABERLER  | 08.05.2019 09:22 | Son Güncelleme

İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin 23 Haziran'da tekrarlanma kararı alınmasının ardından iş, siyaset ve sanat camiasından çok sayıda CHP'nin Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu sosyal medyadan destek yağmuruna tuttu. Bu isimlerden biri ise dünyaca ünlü oyuncu Mark Hamill oldu.

Dünyaca ünlü oyuncudan İmamoğlu'na destek

İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin 23 Haziran'da tekrarlanma kararı alınmasının ardından iş, siyaset ve sanat camiasından çok sayıda kişi CHP'nin Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu sosyal medyadan destek yağmuruna tuttu. Bu isimlerden biri ise dünyaca ünlü oyuncu Mark Hamill oldu.

Star Wars'ta canlandırdığı Luke Skywalker karakteriyle hayranlarının gönlünde taht kuran Mark Hamill İmamoğlu'na destek verdi.

Hamill, Türk bir kullanıcısının ricası üzerine sosyal medyada destek kampanyasına dönüşen #herseyguzelolacak hastagini paylaştı.

Türk kullanıcı "#herseyguzelolacak hastagini tweetleyebilir misiniz? Türkiye'de hükümet yüzünden bir seçim problemi yaşıyoruz. Bunu tweetleyebileceğinize inanıyorum. Bunu nasıl mı biliyorum, çünkü hissettim. Güç sizinle olsun" yazdı.

Star-Wars-Luke-Skywalker-Virgin-Mark-Hamill

Bunun üzerine Hamill İmamoğlu'na destek veren hashtagi paylaştı.


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Anahtar Kelimeler:
mark hamill Star Wars Jedi Yusuf Güney imamoğlu herşeygüzelolacak

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