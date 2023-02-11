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Dünyaca ünlü piyanist Evgeny Grinko'dan Ahbap paylaşımı!

11.02.2023 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son 100 yılın en büyük deprem felaketi olarak kayıtlara geçen Kahramanmaraş Depremi'nde binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Yardım etmek için dünyanın seferber olduğu faciaya, Rus piyanist Evgeny Grinko da sessiz kalamadı.

Dünyaca ünlü piyanist Evgeny Grinko'dan Ahbap paylaşımı!

Besteleri milyonlarca kişi tarafından dinlenen dünyaca ünlü müzisyen Evgeny Grinko, sosyal medya hesabında Türkiye'ye baş sağlığı diledi.

''Kalbim bu felaketten etkilenen herkesle'' ifadelerini kullanan Evgeny Grinko, ''Güvenilir organizasyonlar aracılığıyla bağış yapabilirsiniz'' diyerek Haluk Levent liderliğindeki Ahbap Derneği'nin yardım linkini paylaştı.

Dünyaca ünlü piyanist Evgeny Grinko'dan Ahbap paylaşımı!

Selena Gomez, Jennifer Lopez, Shakira, Kendall Jenner ve Gigi Hadid gibi pek çok ünlü isim de Türkiye'ye destek mesajı yayınlamıştı.

Dünyaca ünlü piyanist Evgeny Grinko'dan Ahbap paylaşımı!

Bella Hadid, takipçilerini bağış yapmaya çağırdığı paylaşımında ''Bütün bedenim titriyor. Sizler için dua ediyorum. Yardım etmek için yollar arıyorum'' demişti.

Dünyaca ünlü piyanist Evgeny Grinko'dan Ahbap paylaşımı!

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