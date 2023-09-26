Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'ya yeni suçlama! '5 milyon avro vergi kaçırdı' iddiası...

2011'in başlarından beri birlikte olan Shakira ve 36 yaşındaki Pique, ayrıldıklarını Haziran 2022'de açıklarken, Pique'nin Shakira'yı aldattığına dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü.

Shakira'dan ayrıldıktan sonra 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Clara Chia Marti ile aşk yaşamaya başlayan Pique, sevgilisiyle el ele, göz göze pozlar vermekten çekinmedi. Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Shakira şimdi de vergi kaçakçılığı iddiaları ile gündeme geldi.

İspanya'da yaşadığı dönemle bağlantılı olarak 2012-2014 yılları arasında 6 farklı suçla Maliyeden 14,5 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanan ve Barselona İl Mahkemesinde 20 Kasım'da davası başlayacak Shakira hakkında yeni bir vergi kaçırma suçlaması yapıldı.

'5 MİLYON AVRO VERGİ KAÇIRDI'

Savcılık, Kolombiyalı şarkıcının 2018 yılında gelir ve mal varlığı vergilerinde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla ilgili soruşturmasını tamamlayarak, o dönemde Shakira'nın İspanya Maliyesinden 5,3 milyon avro vergi kaçırdığına yönelik bir suçlama yöneltti.

Savcılık, ikinci suçlamayla ilgili olarak Shakira'ya şu anda ikamet ettiği Miami'den video konferans yöntemiyle ifade verme olanağı tanıdı.

HAPİS VE PARA CEZASI İSTENİYOR

Diğer yandan eski futbolcu Gerard Pique'yle Barselona'da yaşadığı dönemle bağlantılı olarak 2012, 2013 ve 2014 yıllarında gelir ve mal vergilerinde usulsüzlük yaparak 14,5 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira'nın, 8 yıl 2 aya kadar hapis ve 23,8 milyon avro para cezaları talep edilen davası 20 Kasım'da başlayacak.

Toplamda 12 duruşmanın olması ve 14 Aralık'ta sonuçlanması öngörülen davada, 200'ye yakın kişinin ismi şahit olarak yazıldı. Shakira, 183 günden fazla İspanya'da yaşadığı için bu ülke yasalarına göre vergi mükellefi olmuştu.

Savcılığa göre, Shakira, İspanya'da vergi ödemekten kaçınmak için gelirlerini ve varlıklarını İspanyol Vergi Dairesi'nden gizleyerek, İngiliz Virgin Adaları, Cayman Adaları, Malta, Panama ve Lüksemburg merkezli bir şirket ağına aktardı.

Kolombiyalı şarkıcı avukatı aracılığıyla yürütülen ön görüşmelerde Maliye ile anlaşmayı kabul etmeyip, suçlamaları reddederek, dava yolunu tercih etmişti.

