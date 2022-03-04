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Dünyaca ünlü takımın teknik direktörü Rus askerleri tarafından öldürüldü! Gözyaşlarıyla acı haberi doğruladılar

04.03.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın gözü kulağı Ukrayna'daki savaşta! Rus ordusu, başkent Kiev'i almak için yüklenmeye devam ediyor. Savaş, futbol dünyasını da vurdu. Rus milli takımı FIFA organizasyonlarından, Rus takımları da Avrupa'daki organizasyonlardan men edildi. Lucescu'nun eski takımı Shakhtar Donetsk ise antrenörlerinden birinin savaşta öldüğünü doğruladı.

Dünyaca ünlü takımın teknik direktörü Rus askerleri tarafından öldürüldü! Gözyaşlarıyla acı haberi doğruladılar

Shakhtar Donetsk genç takımı antrenörü, Rusya'nın Ukrayna ile savaşında hayatını kaybetti. Shakhtar Donetsk CEO'su Serhiy Palkin, kulübün genç takımı antrenörlerinden birinin Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından öldürüldüğünü Facebook üzerinden doğruladı.

MYNET - DIŞ HABER

KULÜBÜN CEO'SU AÇIKLADI: 'ONU BİR RUS MERMİSİ ÖLDÜRDÜ'

Kulübün CEO'su Serhiy Palkin yaptığı açıklamada, ölüm sebebinin bir "Rus mermisi" olduğunu öne sürerek bu yıkıcı haberi teyit etti.

Shakhtar şefi ayrıca Rusya halkına, Ukrayna halkına Vladimir Putin'e karşı bir meydan okuma çağrısında bulundu.

Palkin, gönderisinde şunları yazdı: "Dün çalışanlarımızdan biri öldürüldü. Çocuk koçuydu. Onu bir Rus mermisi öldürdü."

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'SİZİN SES ÇIKARMA KORKUNUZ ŞEHİRLERİ YERLE BİR EDİYOR'

Palkin, Rusya halkına hitaben yaptığı konuşmada, "Sporda korku, zafer olasılığını sıfıra indiren duygudur. Sizin Ukrayna'daki savaşa karşı ses çıkarma korkunuz şehirleri yerle bir ediyor, korkunuz sivil halk arasında binlerce ölüm demek, ve korkunuz çocukların ölümü ve milyonlarca insanın kaderinin alt üst olması demek.
Haftanın başlarında Shakhtar, Rusya'nın işgalinin ardından Brezilyalı oyuncularının bir kısmını Romanya'ya tahliye etti. Ukrayna kulübü ayrıca Dinamo Kiev ve SK Dnipro-1'in yabancı oyuncuları savaşın alt üst ettiği ülkeden çıkarmayı başardığını da doğruladı.

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Shakhtar'dan yapılan açıklamada, "Bu süreçte yer alan herkese yardımları için teşekkür etmek istiyoruz. Oyuncuların tahliyesi, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andrii Pavelko ve Moldova Futbol Federasyonu Başkanı Leonid Oleinichenko'nun kişisel yardımları sayesinde mümkün oldu." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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