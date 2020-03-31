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Dünyaca ünlü yıldız George Weah'ten koronavirüs şarkısı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 31.03.2020 21:41 | Son Güncelleme

1995 yılında Ballon d'Or ödülünün sahibi olan Liberya Başkanı George Weah, koronavirüse karşı şarkı söyledi ve paylaşım rekorları kırdı. Ülkenin lokal müzik gruplarından biriyle stüdyoya giren Weah, tüm dünyada ölümlere neden olan salgına karşı dikkat çekmeyi amaçlıyor..

Dünyaca ünlü yıldız George Weah'ten koronavirüs şarkısı!

Paris Saint-Germain ve Milan'ın eski yıldızı, Ballon d'Or ödülllü George Weah, 2017'den bu yana ülkesi Liberya'da başkanlık yapıyor. Seçimleri kazanarak büyük sükse yaratan eski futbolcu, şimdide koronavirüs salgınına karşı ilginç bir projeye imzasını attı.

"BU İĞRENÇ VİRÜSE KARŞI SAVAŞMALIYIZ"

Ülkenin lokal müzik gruplarından biri olan Rabbis ile stüdyoya giren Weah şarkı söyledi. Şarkının sözlerinde, "Bu baban olabilir, annen olabilir, kız kardeşin ya da erkek kardeşin olabilir. Hepimiz bu iğrenç virüse karşı birlikte savaşmalıyız" gibi ifadeler yer alıyor.

Öte yandan başkanlığın basın sözcüsü yaptığı açıklamada bu hareketle ilgili, "Liberya halkının çoğunun internet erişimi yok ancak herkes radyo dinliyor. Şarkı birçok frekansta çalacak" şeklinde konuştu.

Liberya'da 29 Mart'ta resmi olarak açıklanan 3 koronavirüs vakası vardı.

İŞTE O ŞARKI

BABASININ İZİNDEN GİDİYOR

George Weah'ın oğlu Timothy Weah babasının izinden gidiyor. Paris Saint Germain forması giyen 18 yaşındaki oyuncu UEFA Gençlik Ligi'nde gösterdiği performansla A takıma yükseldi. Özellikle PSG döneminde kaleci Buffon ile çok iyi anlaşan Weah sosyal medyadan sürekli yıldız kaleci ile mesajlaşıyor.

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