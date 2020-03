Dünyaca ünlü yıldız George Weah'ten koronavirüs şarkısı!

Paris Saint-Germain ve Milan'ın eski yıldızı, Ballon d'Or ödülllü George Weah, 2017'den bu yana ülkesi Liberya'da başkanlık yapıyor. Seçimleri kazanarak büyük sükse yaratan eski futbolcu, şimdide koronavirüs salgınına karşı ilginç bir projeye imzasını attı.

"BU İĞRENÇ VİRÜSE KARŞI SAVAŞMALIYIZ"

Ülkenin lokal müzik gruplarından biri olan Rabbis ile stüdyoya giren Weah şarkı söyledi. Şarkının sözlerinde, "Bu baban olabilir, annen olabilir, kız kardeşin ya da erkek kardeşin olabilir. Hepimiz bu iğrenç virüse karşı birlikte savaşmalıyız" gibi ifadeler yer alıyor.

Öte yandan başkanlığın basın sözcüsü yaptığı açıklamada bu hareketle ilgili, "Liberya halkının çoğunun internet erişimi yok ancak herkes radyo dinliyor. Şarkı birçok frekansta çalacak" şeklinde konuştu.

Liberya'da 29 Mart'ta resmi olarak açıklanan 3 koronavirüs vakası vardı.

İŞTE O ŞARKI

George Weah, President of Liberia and one of the greatest footballers of all time, has recorded an anti-CoronaVirus song. pic.twitter.com/HzfNWNAVPU