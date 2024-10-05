Dünyaca ünlü yıldız Neymar ada satın alıyor! Fiyatı dudak uçuklattı

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar'ın Rio de Janerio'nun güneybatısında bir ada almayı planladığı belirtildi. Brezilyalı gazeteci Leo Dias'a göre, Neymar ve Dubai merkezli emlak yatırımcısı olan Şeyh Muhammed Binghatti'nin adayı 'test etmek' maksadıyla ay sonunda 40 bin sterlinin üstünde kira ödeyeceği aktarıldı.

SATIN ALMAYA YAKIN

Adanın içerisinde lüks bir villa ve bungalovlar olduğu bilgisi paylaşıldı. Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımı formasını terleten Neymar'ın Japao Özel Adası'nı satın almaya yakın olduğu ifade edildi.

3 MİLYON STERLİN...

Söz konusu adanın altı dönümlük olduğu ve liman kenti Angra dos Reis açıklarında bulunduğu söylendi. Adanın Kanadalı sahibinin satış fiyatını 3 milyon sterlinden daha yüksek oranda düştüğü iddia edildi.