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  4. Dünyada biten ara transferler (2019-2020 sezonu)

Dünyada biten ara transferler (2019-2020 sezonu)

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.01.2020 08:39 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Gineli savunma oyuncusu Simon Falette'yi satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiraladı.

Ligin ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, savunmasına takviye yaptı. Sarı-lacivertli ekip, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen 27 yaşındaki Gineli oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Falette bu sezon Frankfurt formasıyla sadece bir maçta görev almıştı.

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