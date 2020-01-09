Dünyada biten ara transferler (2019-2020 sezonu)

Ligin ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, savunmasına takviye yaptı. Sarı-lacivertli ekip, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen 27 yaşındaki Gineli oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Falette bu sezon Frankfurt formasıyla sadece bir maçta görev almıştı.
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