Dünyada biten ara transferler (2019-2020 sezonu)

Galatasaray Eskişehirspor'un yıldız oyuncusu Jesse Sekidika transferini resmen açıkladı. KAP'a açıklama yapan sarı kırmızılılar genç oyuncu ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.
"Profesyonel futbolcu Jesse Tamunobaraboye Sekidika ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre futbolcuya 2019-2020 sezonu için net 125.000 Euro, 2020-2021 sezonundan itibaren 4 sezon boyunca net 250.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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