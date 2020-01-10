Dünyada biten ara transferler (2019-2020 sezonu)

Galatasaray Eskişehirspor'un yıldız oyuncusu Jesse Sekidika transferini resmen açıkladı. KAP'a açıklama yapan sarı kırmızılılar genç oyuncu ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

İŞTE KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA:

"Profesyonel futbolcu Jesse Tamunobaraboye Sekidika ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre futbolcuya 2019-2020 sezonu için net 125.000 Euro, 2020-2021 sezonundan itibaren 4 sezon boyunca net 250.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

