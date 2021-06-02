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Dünyada ilk olacak yapımın başrollerinde Aslı Tandoğan ve Ceyda Düvenci var

02.06.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Ceyda Düvenci ve Aslı Tandoğan dünyada ilk olacak bir yapımla dönüyor. Prens adlı dizi, West World, The Mandalorian gibi dünya çapında ünlü olmuş dizilerin yapımında kullanılan sanal prodüksiyonla (virtual production) çekilecek. Dizi, dünyada tamamı sanal prodüksiyonla çekilmiş ilk dizisi olacak.

Dünyada ilk olacak yapımın başrollerinde Aslı Tandoğan ve Ceyda Düvenci var

Dünyada ilk kez tamamı sanal prodüksiyonla (virtual production) çekilen Prens adlı dizinin başrollerini Aslı Tandoğan ve Ceyda Düvenci paylaşıyor.

Senarist ve Oyuncu Giray Altınok’un sosyal medyada yarattığı karakterlerden biri olan Krallık 101’den uyarlanan Prens dizisinin ilk sezonu sekiz bölümden oluşacak. MGX Film’in üstlendiği dizinin yönetmeni ise Bülent İşbilen.

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PRENS DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosunda Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Çağdaş Onur Öztürk gibi isimlerin yanı sıra Giray Altınok, Hüseyin Avni Danyal, Serdar Orçin, Onur Özaydın, Bahadır Vatanoğlu, Derya Pınar Ak ve Yılmaz Gruda gibi usta oyuncular da olacak. Komedi türünde olacak dizinin bir dijital platforma yayınlanacağı belirtiliyor.

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Dizinin sekiz bölümlük ilk sezonunun çekimleri tamamlandı. Yapım şirketinin sahibi olduğu Türkiye’nin ilk sanal stüdyosunda çekilen dizi, dünyada tamamı bu teknikle çekilen ilk dizi olacak.

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Dizinin konusu ise şöyle: Küçük bir ülkenin kralı olan baş karakter bir yandan komşu ülkelerle uğraşırken bir yandan da tuhaf aile bireyleriyle baş etmeye çalışacak.

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SANAL PRODÜKSİYON NEDİR?

Teknoloji, farklı mekânlarda farklı zamanlarda çekilen görüntülerin bir arada tek seferde bir araya getirilmesine olanak sağlıyor. Oluşturulan sanal mekânlar üzerinde yüksek kalitede görseller üretilerek oyunculara ve yönetmene çekim anında sinematik bir deneyimi yaşatılıyor. Dünya çapında büyük ün kazanmış The Mandalorian, West World dizilerinin çekiminde kullanılan bu teknik prodüksiyon süresini oldukça kısaltıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aslı Tandoğan Ceyda Düvenci
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