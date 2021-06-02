Dünyada ilk olacak yapımın başrollerinde Aslı Tandoğan ve Ceyda Düvenci var

Dünyada ilk kez tamamı sanal prodüksiyonla (virtual production) çekilen Prens adlı dizinin başrollerini Aslı Tandoğan ve Ceyda Düvenci paylaşıyor.

Senarist ve Oyuncu Giray Altınok’un sosyal medyada yarattığı karakterlerden biri olan Krallık 101’den uyarlanan Prens dizisinin ilk sezonu sekiz bölümden oluşacak. MGX Film’in üstlendiği dizinin yönetmeni ise Bülent İşbilen.

PRENS DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosunda Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Çağdaş Onur Öztürk gibi isimlerin yanı sıra Giray Altınok, Hüseyin Avni Danyal, Serdar Orçin, Onur Özaydın, Bahadır Vatanoğlu, Derya Pınar Ak ve Yılmaz Gruda gibi usta oyuncular da olacak. Komedi türünde olacak dizinin bir dijital platforma yayınlanacağı belirtiliyor.

Dizinin sekiz bölümlük ilk sezonunun çekimleri tamamlandı. Yapım şirketinin sahibi olduğu Türkiye’nin ilk sanal stüdyosunda çekilen dizi, dünyada tamamı bu teknikle çekilen ilk dizi olacak.

Dizinin konusu ise şöyle: Küçük bir ülkenin kralı olan baş karakter bir yandan komşu ülkelerle uğraşırken bir yandan da tuhaf aile bireyleriyle baş etmeye çalışacak.