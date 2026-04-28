Dünyada sadece Aydın'da yetişiyor. 'Küçük çan' yok olmak üzere...

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, bilimsel adı Campanula vardariana olan bitkinin “kritik derecede tehlike altında” sınıfında yer aldığını belirterek, bölgenin acilen koruma altına alınması gerektiğini vurguladı. Sürücü, bitkinin yalnızca kalkerli kayalıklarda ve çok sınırlı bir alanda yetiştiğini, bu nedenle en küçük çevresel değişimden bile etkilenebileceğini ifade etti.

Şarlak Şelalesi çevresine kadar uzanan bu doğal yaşam alanının, bir yandan eşsiz manzaralar sunarken diğer yandan ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Özellikle sanayi faaliyetlerinin bitkinin yaşam alanına yakınlığı, yok olma riskini artırıyor.

Sürücü, “Bu türler çoğu zaman fark edilmeden yok oluyor. Oysa endemik bitkiler sadece bulundukları bölgenin değil, insanlığın ortak genetik mirasıdır” diyerek yerel farkındalığın önemine dikkat çekti.

Sazlı Mahallesi Muhtarı Hasan Kahraman ise yıllardır bu bitkiyle iç içe yaşadıklarını ancak varlığından haberdar olmadıklarını belirterek, “Dünyada sadece burada yetişmesi bizim için gurur verici. Bundan sonra halkımızla birlikte bu bitkiye sahip çıkacağız” dedi.

Uzmanlar, hem doğa turizmi hem de biyolojik çeşitlilik açısından büyük önem taşıyan “Küçük Çan”ın korunması için bölgenin bütüncül bir şekilde ele alınması gerektiğini vurguluyor.