Genç kalmak için 2 milyon dolar harcadı: Oraya gidince 13 yıl yaşlandı

Genç kalabilmek için her yıl milyonlarca dolar harcayan teknoloji milyarderi Bryan Johnson, sevgilisinin ailesiyle tanışmak için yaptığı Avustralya seyahatinin kendisine pahalıya mal olduğunu iddia etti. Johnson, yalnızca bir haftalık gezi sonrası biyolojik yaşının 13 yıl arttığını öne sürdü.

SIKI KURALLARINI BOZDU

48 yaşındaki Johnson, 30 yaşındaki sevgilisi Kate Tolo'nun ailesiyle tanışmak için ABD'den Avustralya'ya gitti. Ancak bu süreçte yıllardır uyguladığı katı beslenme ve yaşam rutinini bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

Normalde vegan beslenen Johnson, ziyaret sırasında et, ekmek ve makarna gibi gıdalar tükettiğini, ayrıca yoğun aile buluşmaları nedeniyle günlük düzeninin tamamen değiştiğini anlattı.

"VÜCUDUM BUNU TRAVMA OLARAK ALGILADI"

Dünyanın en ünlü "biohacker"larından biri olarak bilinen Johnson, özellikle yedi saatlik zaman farkının vücudunda ciddi etkiler yarattığını belirtti.

Uyku düzeninin bozulduğunu, açlık hormonlarının değiştiğini ve uzun süredir hissetmediği yoğun yeme isteğiyle karşı karşıya kaldığını söyleyen milyarder, dönüş sonrası toparlanmasının haftalar sürdüğünü ifade etti.

Johnson, "Vücut zaman dilimi değişikliklerini travma olarak algılıyor" diyerek uluslararası seyahatlerin biyolojik yaşlanma üzerinde düşündüğünden daha büyük etkiler yaratabileceğini savundu.

MİLYONLARCA DOLAR HARCIYOR

Bryan Johnson, yaşlanmayı yavaşlatmak amacıyla her yıl yaklaşık 2 milyon dolar harcıyor. Düzenli sağlık testleri yaptıran, özel diyet uygulayan ve çeşitli deneysel yöntemlere başvuran Johnson, daha önce genç oğlundan aldığı kan plazmasıyla gündeme gelmişti.

Yaklaşık 300 ila 400 milyon dolar serveti olduğu tahmin edilen girişimci, teknoloji dünyasında kurduğu ödeme şirketini satmasının ardından uzun yaşam araştırmalarına odaklanmıştı.

SEYAHAT SONRASI YENİ YÖNTEMLER DENİYOR

Johnson, jet lag etkilerini azaltmak için yeni yöntemler üzerinde çalıştığını da açıkladı. Sabahları kontrollü kafein kullanımı ve akşamları melatonin desteği gibi uygulamalarla vücudun daha hızlı toparlanmasını sağlamayı hedeflediğini söyledi.