Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Genç kalmak için 2 milyon dolar harcadı: Oraya gidince 13 yıl yaşlandı

Yaşlanmayı yavaşlatmak için yılda milyonlarca dolar harcayan milyarder Bryan Johnson, sevgilisinin ailesini ziyaret etmek için gittiği Avustralya seyahatinin biyolojik yaşını 13 yıl artırdığını iddia etti. Katı diyetini bozduğunu ve zaman farkının vücudunu adeta "şoke ettiğini" söyledi.

Genç kalmak için 2 milyon dolar harcadı: Oraya gidince 13 yıl yaşlandı
Çiğdem Berfin Sevinç

Genç kalabilmek için her yıl milyonlarca dolar harcayan teknoloji milyarderi Bryan Johnson, sevgilisinin ailesiyle tanışmak için yaptığı Avustralya seyahatinin kendisine pahalıya mal olduğunu iddia etti. Johnson, yalnızca bir haftalık gezi sonrası biyolojik yaşının 13 yıl arttığını öne sürdü.

Genç kalmak için 2 milyon dolar harcadı: Oraya gidince 13 yıl yaşlandı 1

SIKI KURALLARINI BOZDU

48 yaşındaki Johnson, 30 yaşındaki sevgilisi Kate Tolo'nun ailesiyle tanışmak için ABD'den Avustralya'ya gitti. Ancak bu süreçte yıllardır uyguladığı katı beslenme ve yaşam rutinini bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

Normalde vegan beslenen Johnson, ziyaret sırasında et, ekmek ve makarna gibi gıdalar tükettiğini, ayrıca yoğun aile buluşmaları nedeniyle günlük düzeninin tamamen değiştiğini anlattı.

Genç kalmak için 2 milyon dolar harcadı: Oraya gidince 13 yıl yaşlandı 2

"VÜCUDUM BUNU TRAVMA OLARAK ALGILADI"

Dünyanın en ünlü "biohacker"larından biri olarak bilinen Johnson, özellikle yedi saatlik zaman farkının vücudunda ciddi etkiler yarattığını belirtti.

Uyku düzeninin bozulduğunu, açlık hormonlarının değiştiğini ve uzun süredir hissetmediği yoğun yeme isteğiyle karşı karşıya kaldığını söyleyen milyarder, dönüş sonrası toparlanmasının haftalar sürdüğünü ifade etti.

Johnson, "Vücut zaman dilimi değişikliklerini travma olarak algılıyor" diyerek uluslararası seyahatlerin biyolojik yaşlanma üzerinde düşündüğünden daha büyük etkiler yaratabileceğini savundu.

Genç kalmak için 2 milyon dolar harcadı: Oraya gidince 13 yıl yaşlandı 3

MİLYONLARCA DOLAR HARCIYOR

Bryan Johnson, yaşlanmayı yavaşlatmak amacıyla her yıl yaklaşık 2 milyon dolar harcıyor. Düzenli sağlık testleri yaptıran, özel diyet uygulayan ve çeşitli deneysel yöntemlere başvuran Johnson, daha önce genç oğlundan aldığı kan plazmasıyla gündeme gelmişti.

Yaklaşık 300 ila 400 milyon dolar serveti olduğu tahmin edilen girişimci, teknoloji dünyasında kurduğu ödeme şirketini satmasının ardından uzun yaşam araştırmalarına odaklanmıştı.

Genç kalmak için 2 milyon dolar harcadı: Oraya gidince 13 yıl yaşlandı 4

SEYAHAT SONRASI YENİ YÖNTEMLER DENİYOR

Johnson, jet lag etkilerini azaltmak için yeni yöntemler üzerinde çalıştığını da açıkladı. Sabahları kontrollü kafein kullanımı ve akşamları melatonin desteği gibi uygulamalarla vücudun daha hızlı toparlanmasını sağlamayı hedeflediğini söyledi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zirveden sokaklara! Bir zamanlar patrondu şimdi trenlerde yaşıyorZirveden sokaklara! Bir zamanlar patrondu şimdi trenlerde yaşıyor
'Soğuk leke' dünyayı alarma geçirdi! Kanada kışı geliyor'Soğuk leke' dünyayı alarma geçirdi! Kanada kışı geliyor

Anahtar Kelimeler:
yaşlanma karşıtı krem avusturalya doları genç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İran duyurdu: İsrail'e saldırılar sona erdi!

İran duyurdu: İsrail'e saldırılar sona erdi!

Meclis'te gece yarısı hareketliliği! CHP'de gündem 'grup toplantısı'

Meclis'te gece yarısı hareketliliği! CHP'de gündem 'grup toplantısı'

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a tarihe geçecek teklif!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a tarihe geçecek teklif!

Tetikçinin tam ifadesi ortaya çıktı! 'Riskli ancak kazancı yüksek'

Tetikçinin tam ifadesi ortaya çıktı! 'Riskli ancak kazancı yüksek'

Fiyatlar ikiye katlandı: 'Mantıkla açıklanamaz, bahane oldu'

Fiyatlar ikiye katlandı: 'Mantıkla açıklanamaz, bahane oldu'

Akın ettiler: 'Yoğun talep nedeniyle randevu sistemine geçtik'

Akın ettiler: 'Yoğun talep nedeniyle randevu sistemine geçtik'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.