Dünyada sadece Balıkesir'de var! Yunan askerini kaçırtan "Tülütabaklar"

Kentin kurtuluş günlerinin ritüeli haline gelen Tülütabak, o sıkıntılı dönemlerde deri işçilerinin Yunan askerlerini kaçırmak için büründükleri korkutucu görünüşlerine verilen ad olarak biliniyor.

Her yıl 6 Eylül'de Balıkesir'in kurtuluşunun yıl dönümünde sahneye çıkan Tülütabaklar, 104 yıldır kent sakinleri ile etkinliği izlemeye gelen yerli ve yabancı turistlerce yoğun ilgi görüyor.

Gösteriler öncesinde, sabahın erken saatlerinde deri işleme atölyelerinin bulunduğu alanda toplanan işçiler, simit fırınlarından aldıkları baca kurumunu suyla karıştırıp, yüz, el, kol ve bacaklarını siyaha boyayıp, üzerlerine koyun ya da keçi postlarını geçiriyor.

BÖYLE KORKU SAÇIYORLARDI

Deriden yapılmış şapka giyen, boyunlarına çan takan, bıyık olarak da at ya da manda kuyruğu kullanan debbağlar, Milli Mücadele döneminde olduğu gibi korkutucu görünümleriyle Balıkesir'in kurtuluş günü etkinliklerine katılıyor.

Hazırlandıktan sonra aynada kendilerini bile tanıyamayacak hale gelen Tülütabaklar, etkinliklerde, ellerindeki baca kurumunu vatandaşların yüzlerine çalıyor.

Tören geçişinde Tülütabaklar, ata binmiş, elinde sığır boynuzundan yapılmış piposu bulunan "Tülükadı"nın arkasından, davul ve zurna eşliğinde oynayarak yürüyor, gösterileriyle uygulamanın, Milli Mücadele dönemindeki önemini ortaya koyuyor.

"YAPTIĞIMIZ BU İŞTEN GURUR DUYUYORUZ"

25 yaşındaki Emir Güler, Tülütabaklar'ın Balıkesir'i düşman işgalinden kurtulmasını sağlayan milis kuvvetlerden biri olduğunu söyledi.

Güler, 6 yıldır tülütabak olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Her yıl 6 Eylül'ü iple çekiyoruz, bizler yaptığımız bu işten gurur duyuyoruz. Dünyada tek olan şey burada bizde var. Kendimizi çok mutlu ve gururlu hissediyoruz. Dedelerimizin, atalarımızın mirasını devam ettirdiğimiz için çok sevinçliyiz. Tabakhaneler bölgemizde bu geleneğimizi sürdürüyoruz."

Özer Özgürbüz de küçük yaşlardan beri Tülütabak olduğunu ifade etti.

Geleneği sürdürdükleri için mutlu olduğunu vurgulayan Özgürbüz, "Törene hazırlanıyoruz, atalarımızın geleneğini devam ettiriyoruz. Bu iş artık biraz eğlenceye dönüştü. Gençlerle birlikte yapmaya devam ediyoruz. Onlar bizi, biz de onları bırakmıyoruz. Hep beraber devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır