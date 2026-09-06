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Akrebi inek gibi sağıyor! Nedenini duyan hayrete düşüyor

Samsun’un Bafra ilçesinde kurulan akrep yetiştiriciliği ve zehir sağım merkezinde, kontrollü şartlarda elde edilen akrep zehrinin bilimsel ve teknolojik çalışmalarda kullanılması hedefleniyor. Merkezde özellikle ilaç ve savunma sanayisine yönelik AR-GE çalışmaları yürütülecek.

Akrebi inek gibi sağıyor! Nedenini duyan hayrete düşüyor

Akrep yetiştiriciliği ve zehir sağım merkezinin kurucu ortaklarından Ezgi Zengin, merkezde akreplerin kontrollü şekilde yetiştirildiğini belirterek, bakım, besleme, üreme ve zehir sağım süreçlerinin tamamının kayıt altında ve güvenli bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Akrebi inek gibi sağıyor! Nedenini duyan hayrete düşüyor 1

Elde edilen ham zehrin uygun şartlarda muhafaza edildiğini ifade eden Zengin, bu ürünün bilimsel ve teknolojik çalışmalarda kullanılabilecek biyolojik ham maddeye dönüştürülmesini amaçladıklarını kaydetti.

Akrebi inek gibi sağıyor! Nedenini duyan hayrete düşüyor 2

Kurucu ortak Ömer Er ise merkezin kurulmadan önce AR-GE çalışması yaptıklarını belirterek, "Öncelikle 12 akrep, 4'ü erkek olmak üzere bir AR-GE çalışması gerçekleştirdik. Daha sonra hibe yoluyla Şanlıurfa'dan akreplerimizi getirdik. Bakanlık onaylı belgelerimizi aldık ve kendi köyümüzde, kendi yerimizde bu çalışmayı hayata geçirdik" dedi.

Akrebi inek gibi sağıyor! Nedenini duyan hayrete düşüyor 3

Türkiye'de akrep zehri üzerine çalışma yapan büyük firmaların bulunduğunu ifade eden Er, Karadeniz Bölgesi'nde bu alanda ilk merkezlerden birini kurduklarını söyledi.

Akrebi inek gibi sağıyor! Nedenini duyan hayrete düşüyor 4

Akrep zehrinin başta ilaç ve savunma sanayisi olmak üzere farklı alanlarda araştırıldığını belirten Er, "Biz de kendi ülkemize ve bölgemize faydalı olabilmek amacıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Teknoloji Transfer Merkezi'nde AR-GE çalışması başlattık. Eylül ayında gerekli çalışmalar başlayacak" diye konuştu.

Akrebi inek gibi sağıyor! Nedenini duyan hayrete düşüyor 5

Er, projeyi kendi imkanlarıyla hayata geçirdiklerini sözlerine ekledi.
Merkezde yürütülecek AR-GE çalışmalarının tamamlanmasıyla elde edilecek akrep zehrinin farklı bilimsel ve teknolojik alanlarda değerlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun İnek akrep zehir
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