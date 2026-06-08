Dünyada sadece bir tane kaldı! 24 saat nöbetle korunuyor

Dünyanın en nadir ağaç türlerinden biri olarak kabul edilen Dendroseris neriifolia, yıllardır süren habitat kaybı, istilacı türler, erozyon ve yangınlar nedeniyle yok olma noktasına geldi. Günümüzde doğada yalnızca tek bir ağacın kaldığı biliniyor. Bilim insanları ise türün son temsilcisinden elde edilen tohumlarla bu eşsiz ağacı yeniden hayata döndürmeyi umut ediyor.

UÇURUMUN KENARINDAKİ SON YAŞAM

Tür, Şili ana karasının yaklaşık 673 kilometre açığında bulunan Juan Fernández Adaları'na özgü. Geçmişte Robinson Crusoe Adası'nın alçak kesimlerinde yaygın olarak görülen ağaç, zaman içinde yaşam alanlarının yok olması nedeniyle büyük ölçüde ortadan kayboldu.

Araştırmacılar, 1980 yılında bölgede yedi adet ağaç tespit edildiğini ancak bugün yalnızca bir bireyin hayatta kaldığını belirtiyor. Son ağaç, dik bir uçurumun kenarında yaşamını sürdürüyor ve düşmesini önlemek için halatlarla destekleniyor.

TOHUM TOPLAMAK İÇİN TEHLİKELİ OPERASYON

Son ağaca ulaşmak bile başlı başına bir zorluk oluşturuyor. Bölgeye ulaşmak için yaklaşık dört saatlik yolculuk ve ardından iki saatlik zorlu bir tırmanış gerekiyor.

Her yıl mart ayında olgunlaşan tohumları toplamak için park görevlileri uçuruma tırmanarak ağacın dallarına ulaşıyor. Olgunlaşan tohumlar özel ağlarla yakalanıyor. Bu yıl ilk kez toplanan tohumlar, uzun vadeli koruma amacıyla İngiltere'deki özel bir tohum bankasına gönderildi.

GELECEK İÇİN UMUT VEREN GELİŞME

İngiltere'nin Batı Sussex bölgesindeki tohum bankasında yapılan incelemelerde gönderilen 29 tohumun 25'inin yaşama potansiyeline sahip olduğu tespit edildi. Şimdiden yedi genç fidenin başarıyla filizlenerek kök saldığı açıklandı.

Araştırmacılar, bu genç bitkilerin ilerleyen yıllarda çiçek açıp yeni tohumlar üretmesini bekliyor. Böylece türün genetik materyali korunabilecek ve gelecekte doğal yaşam alanına yeniden kazandırılması için çalışmalar yapılabilecek.

TÜRÜN EN BÜYÜK SORUNU GENETİK DARALMA

Uzmanlara göre en büyük risklerden biri, doğada yalnızca tek bir bireyin kalmış olması. Bu durum genetik çeşitliliğin ciddi şekilde azalmasına neden oluyor ve türün uzun vadeli hayatta kalmasını zorlaştırıyor.

Bununla birlikte, tohumların güvenli bir şekilde saklanması olası bir felaket durumunda türün tamamen kaybolmasını önleyecek önemli bir güvence olarak görülüyor.

BİLİM İNSANLARININ HEDEFİ YENİDEN DOĞAYA KAZANDIRMAK

Koruma uzmanları, elde edilen fidelerden ve gelecekte üretilecek yeni tohumlardan yararlanarak Dendroseris neriifolia için bir kurtarma programı oluşturmayı planlıyor. Amaç, dünyanın en nadir ağaçlarından birini yalnızca laboratuvarlarda değil, ait olduğu adalarda da yeniden yaşatabilmek.

Bilim insanlarına göre bu çalışma, yok olmanın eşiğine gelen bitki türlerinin korunmasında tohum bankalarının ne kadar kritik bir rol oynadığını bir kez daha gözler önüne seriyor.