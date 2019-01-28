Dünyada yankı uyandıran keşif: Dinozorlar yeniden dünyaya gelebilir

Gerçek opal olup olmadığı araştırılan taşın içinde son derece iyi korunmuş bir böceğin bulunması araştırmaları farklı bir boyuta taşıdı. Öyle ki volkanik patlama sonrası oluşan bu taşların Jurrasic Park'taki gibi günümüzde olmayan bir dünya yaratmaya yardımcı olabileceği düşünülüyor.

Dinozorlar geri mi dönüyor?

Jurassic Park filminde dinozorların milyonlarca yıl sonra tekrar hayata döndürülmesi konu alınıyordu.

Filmde amber içerisinde kalan bir sivrisinekten elde edilen DNA ve kurbağa örnekleri ile dinozorlar tekrar bir adada üretiliyordu. Sayıyı kontrol altında tutmak için dinozorlar dişi olarak üretiliyordu.

Endonezya'da bulunan bir madde, akıllara Jurassic Park filmini getirdi. Yaklaşık 1 yıl önce Endonezya'dan satın alınan opal içerisinde, son derece iyi korunmuş bir böceğin olduğu fark edildi.

Değerli taş uzmanı Brian Berger Instagram hesabından yaklaşık 1 yıl önce Endonezya'nın Java Adası'nda satın aldığı opal taşının fotoğrafını paylaştı.

Gerçek opal olup olmadığı araştırılan taşın gerçek olduğu ve içerisinde son derece iyi korunmuş bir böceğin bulunduğu tespit edildi.

Keşif, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Amerika Değerli Taş Enstitüsü tarafından yapıldı. İçerisinde örümcek bulunan opal taşının amber özelliği taşıdığı da belirtildi.

Bazı ağaçlar, böcek ve örümceklerin hareketsiz kalmasına sebep olan yapışkan bir madde üretiyor. Bu maddenini içerisine hapsolan canlıların formları bozulmuyor.

Uygun şartlar oluşursa zaman içerisinde bu sıvı copal adı verilen yumuşak maddeye dönüşüyor. Copal milyonlarca yıl içinde amber halini alıyor.

Fakat opalin volkanik oluşumla ortaya çıktığı Endonezya'da amber maddesinin opale dönüşmesi oldukça sıra dışı bir durum olarak ifade ediliyor. Uzmanlar konu hakkında daha çok araştırma yapacaklarını belirtiyor.