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Dünyada yankı uyandıran keşif: Dinozorlar yeniden dünyaya gelebilir

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 28.01.2019 08:31 | Son Güncelleme

Endonezya'da bulunan bir maddde, milyonlarca yıldır süre gelen tartışmayı tekrar gündeme getirdi. Bu tartışmanın başlangıç notası ise değerli taş uzmanı Brian Berger'in yaklaşık 1 yıl önce Endonezya'nın Java Adası'nda satın aldığı opal taşının fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmasıyla oldu.

Gerçek opal olup olmadığı araştırılan taşın içinde son derece iyi korunmuş bir böceğin bulunması araştırmaları farklı bir boyuta taşıdı. Öyle ki volkanik patlama sonrası oluşan bu taşların Jurrasic Park'taki gibi günümüzde olmayan bir dünya yaratmaya yardımcı olabileceği düşünülüyor.

Dinozorlar geri mi dönüyor?

Jurassic Park filminde dinozorların milyonlarca yıl sonra tekrar hayata döndürülmesi konu alınıyordu.
Filmde amber içerisinde kalan bir sivrisinekten elde edilen DNA ve kurbağa örnekleri ile dinozorlar tekrar bir adada üretiliyordu. Sayıyı kontrol altında tutmak için dinozorlar dişi olarak üretiliyordu.
Endonezya'da bulunan bir madde, akıllara Jurassic Park filmini getirdi. Yaklaşık 1 yıl önce Endonezya'dan satın alınan opal içerisinde, son derece iyi korunmuş bir böceğin olduğu fark edildi.
Değerli taş uzmanı Brian Berger Instagram hesabından yaklaşık 1 yıl önce Endonezya'nın Java Adası'nda satın aldığı opal taşının fotoğrafını paylaştı.
Gerçek opal olup olmadığı araştırılan taşın gerçek olduğu ve içerisinde son derece iyi korunmuş bir böceğin bulunduğu tespit edildi.
Keşif, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Amerika Değerli Taş Enstitüsü tarafından yapıldı. İçerisinde örümcek bulunan opal taşının amber özelliği taşıdığı da belirtildi.
Bazı ağaçlar, böcek ve örümceklerin hareketsiz kalmasına sebep olan yapışkan bir madde üretiyor. Bu maddenini içerisine hapsolan canlıların formları bozulmuyor.
Uygun şartlar oluşursa zaman içerisinde bu sıvı copal adı verilen yumuşak maddeye dönüşüyor. Copal milyonlarca yıl içinde amber halini alıyor.
Fakat opalin volkanik oluşumla ortaya çıktığı Endonezya'da amber maddesinin opale dönüşmesi oldukça sıra dışı bir durum olarak ifade ediliyor. Uzmanlar konu hakkında daha çok araştırma yapacaklarını belirtiyor.
Opal madde içerisindeki böceğin, antik canlıları tekrar dünyaya getirmek amacıyla kullanılıp kullanılmayacağı hakkında bir açıklama yapılmadı.
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Anahtar Kelimeler:
dinozor Jurrassic Park Endonezya

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
DİNAZORLAR KUTSAL SANILAN KİTAPLARA GÖRE OLMAYAN VARLIKLARDI.FOSİLLER ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLAYANCI KIL KUYRUKLAR KIVIRMAYA BAŞLADI.AYRICA GEÇEN YIL FASDA 250.000 BİN YILLIK EN ESKİ İNSAN FOSİLİ BULUNDU.3.000 BİN YILLIK DİN GELENEĞİNE BAKSAK ADEM İLE HAVVA OLAYI ÇIKAN FOSİLLERLE TAMAMEN TERS.HAYDİ BİRAZ CONTA YAKALIM HEP BERABER.
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