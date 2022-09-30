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Dünyada yaşayan en güzel kız çocuğu seçilmişti! Son haline bakın

30.09.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2014 yılında dünyanın en güzel kız çocuğu seçilen Rus model Kristina Pimenova, son haliyle ağızları açık bıraktı. Yıllar içinde güzelliğine güzellik katan Kristina Pimenova, sosyal medyada büyük bir hayran kitlesine sahip. Şimdilerde 17 yaşında olan Moskovalı yıldızın 2 buçuk milyonu aşkın takipçisi mevcut. İşte Kristina Pimenova'nın son hali...

Dünyada yaşayan en güzel kız çocuğu seçilmişti! Son haline bakın

Women Daily tarafından 'Dünyanın en güzel kız çocuğu' seçilen Kristina Pimenova, şimdilerde Birleşik Devletler'de yaşamını sürdürüyor. ''Dünyada yaşayan en güzel çocuk'' unvanıyla tanınan Kristina Pimenova, Instagram hesabından paylaştığı pozlarıyla yorum ve beğeni yağmuruna tutuluyor.

2005 yılında Moskova'da dünyaya gelen Kristina Pimenova, eski model Glikeriya Shirokova ve eski futbolcu Ruslan Pimenov'un kızı.

Dünyada yaşayan en güzel kız çocuğu seçilmişti! Son haliyle ağızları açık bıraktı

Henüz 4 yaşındayken modelliğe başlayan Kristina Pimenova, bundan 8 yıl önce 'Dünyada yaşayan en güzel çocuk' seçilmişti.

Dünyada yaşayan en güzel kız çocuğu seçilmişti! Son haline bakın

Aynı zamanda sporcu kimliği de olan Rus model, 2013 yılında Tataristan'da bir turnuvada ritmik jimnastik alanında yarışarak altın madalya kazandı.

Dünyada yaşayan en güzel kız çocuğu seçilmişti! Son haline bakın

SON HALİYLE HAYRAN BIRAKTI

'Dünyanın en güzel kız çocuğu' seçilmesinin ardından, önde gelen dergi kapaklarında yer almaya başladı.

Dünyada yaşayan en güzel kız çocuğu seçilmişti! Son haline bakın

10 yaşındayken annesiyle birlikte Rusya'dan Kaliforniya'ya taşınan Pimenova, bir süredir Birleşik Krallık'ta yaşıyor.

Dünyada yaşayan en güzel kız çocuğu seçilmişti! Son haline bakın

Kariyerine, oyunculuk alanında yön veren Pimenova, İtalyan yapımı Creators: The Past filminde kamera karşısına geçmişti.

Dünyada yaşayan en güzel kız çocuğu seçilmişti! Son haline bakın

Aynı zamanda korku filmi The Russian Bride'da 'Dasha' karakterine hayat vermişti.

Dünyada yaşayan en güzel kız çocuğu seçilmişti! Son haline bakın

Sosyal medyada epey aktif olan yıldızın, 2 buçuk milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

Dünyada yaşayan en güzel kız çocuğu seçilmişti! Son haline bakın

Çeşitli markalarla işbirliği yapan ünlü modelin paylaşımları, dünyanın dört bir yanında yoğun ilgi görüyor. İşte dünyanın en güzel kızının Instagram paylaşımları...

Dünyada yaşayan en güzel kız çocuğu seçilmişti! Son haline bakın

Dünyada yaşayan en güzel kız çocuğu seçilmişti! Son haline bakın

Dünyada yaşayan en güzel kız çocuğu seçilmişti! Son haline bakın

Dünyada yaşayan en güzel kız çocuğu seçilmişti! Son haline bakın

Dünyada yaşayan en güzel kız çocuğu seçilmişti! Son haline bakın

Dünyada yaşayan en güzel kız çocuğu seçilmişti! Son haline bakın

Dünyada yaşayan en güzel kız çocuğu seçilmişti! Son haline bakın

Dünyada yaşayan en güzel kız çocuğu seçilmişti! Son haline bakın

Dünyada yaşayan en güzel kız çocuğu seçilmişti! Son haline bakın

Dünyada yaşayan en güzel kız çocuğu seçilmişti! Son haline bakın

Dünyada yaşayan en güzel kız çocuğu seçilmişti! Son haline bakın

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