SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Suudi Arabistan Premier Ligi
  4. Dünyada yılın transferi! Neymar, bir kuruş bonservis ödenmeden imzaya geliyor

Dünyada yılın transferi! Neymar, bir kuruş bonservis ödenmeden imzaya geliyor

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.01.2025 09:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kariyerine Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımında devam eden Brezilyalı oyuncu Neymar için sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Suudi Arabistan'a transfer olduğu günden beri sakatlıklarla boğuşan ve futbol oynayamayan Neymar eski takımı Santos ile her konuda anlaşma sağladı.

Dünyada yılın transferi! Neymar, bir kuruş bonservis ödenmeden imzaya geliyor
Neymar

Neymar

BRE Brezilya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Hilal
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

2023 yılında PSG'den rekor bonservisle Al-Hilal'e transfer olan Neymar, ülkesi Brezilya'ya geri döndü. Brezilya ekibi Santos, Neymar'ı geri getirmek için her konuda anlaşma sağladı.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

neymar-1712937678-134165

Al-Hilal ile sözleşmesini feshedecek Neymar, bedelsiz bir şekilde Santos'a imza atacak. Maaşını da düşük tutması beklenen Neymar'ın transferi Brezilya'da gündeme oturdu.

REKOR BONSERVİS ÖDENDİ

neymar-jr-al-hilal-2023-1693996661-116041

2017 yılında 222 milyon Euro'luk tarihi bir bonservisle PSG'ye imza atan Neymar, 2023 yılında 90 milyon Euro'ya Al-Hilal'e imza atmıştı. Geçirdiği ağır sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulamayan Neymar, bu sezon yalnızca 42 dakika süre alabilmişti. Brezilyalı hücumcu, Suudi Arabistan ekinde toplam 7 maçta forma giydi ve 1 gol 3 asist yaptı.

Anahtar Kelimeler:
Neymar son dakika haberler son dakika transfer haberleri transfer haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
2 milyon TL'lik konut kredisinin ödemesi netleşti! 'Karı koca çalışsa...'

2 milyon TL'lik konut kredisinin ödemesi netleşti! 'Karı koca çalışsa...'

Ünlü menajer Ayşe Barım tutuklandı! Evinde ve iş yerinde bakın ne çıktı

Ünlü menajer Ayşe Barım tutuklandı! Evinde ve iş yerinde bakın ne çıktı

Berke Özer'den Galatasaray açıklaması! "Keşke yapmasaydım..."

Berke Özer'den Galatasaray açıklaması! "Keşke yapmasaydım..."

Dünyada yılın transferi! Neymar, bir kuruş bonservis ödenmeden imzaya geliyor

Dünyada yılın transferi! Neymar, bir kuruş bonservis ödenmeden imzaya geliyor

Adana'dan İstanbul'a gelecek... Fenerbahçe'nin peş peşe transferleri sonrası bir hamle de Galatasaray'dan!

Adana'dan İstanbul'a gelecek... Fenerbahçe'nin peş peşe transferleri sonrası bir hamle de Galatasaray'dan!

Kariyeri adeta çöktü! Yeni takımı herkesi şaşırttı...

Kariyeri adeta çöktü! Yeni takımı herkesi şaşırttı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.