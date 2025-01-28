Dünyada yılın transferi! Neymar, bir kuruş bonservis ödenmeden imzaya geliyor

2023 yılında PSG'den rekor bonservisle Al-Hilal'e transfer olan Neymar, ülkesi Brezilya'ya geri döndü. Brezilya ekibi Santos, Neymar'ı geri getirmek için her konuda anlaşma sağladı.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Al-Hilal ile sözleşmesini feshedecek Neymar, bedelsiz bir şekilde Santos'a imza atacak. Maaşını da düşük tutması beklenen Neymar'ın transferi Brezilya'da gündeme oturdu.

REKOR BONSERVİS ÖDENDİ

2017 yılında 222 milyon Euro'luk tarihi bir bonservisle PSG'ye imza atan Neymar, 2023 yılında 90 milyon Euro'ya Al-Hilal'e imza atmıştı. Geçirdiği ağır sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulamayan Neymar, bu sezon yalnızca 42 dakika süre alabilmişti. Brezilyalı hücumcu, Suudi Arabistan ekinde toplam 7 maçta forma giydi ve 1 gol 3 asist yaptı.