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Dünyanın dört bir yanından izole kabilelerin nefes kesen fotoğrafları

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
DÜNYA  | 24.12.2018 14:01 | Son Güncelleme

Dünyanın çeşitli yerlerindeki izole kabileler fotoğraflandı.

İngiliz fotoğrafçı Jimmy Nelson'ın yıllardır verdiği emeğin eseri olarak ortaya müthiş kareler çıktı.

Dünyanın dört bir yanından izole kabilelerin nefes kesen fotoğrafları

Hakamou'i, Ua Pou, Marguesas Adaları, Fransız Polinezyası
Yang Shuo Karabatak, Çin
Samburu Kabilesi, Kenya
Maske Dansçıları, Paro, Bhutan
Perak Kadınlar, Thikse Manastırı, Ladakh, Hindistan
Huli Wigmen, Ambua Şelalesi, Tari Vadisi, Papua Yeni Gine
Vaioa Nehri, Atuona, Hiva Oa, Marquesas Adaları, Fransız Polinezyası
Khoyor Tolgoi Tepesi, Altan Tsogts Bölgesi Bayan Ulgii Provence, Moğolistan
Ni Vanuatu Erkekler Rah Lava Adası, Torba İli Vanuatu Adaları
Tarangire, Rift Escarpment, Tanzanya
Ganj, Haridwar, Hindistan
Ndoto Dağ Sırası, Kenya
Angge Köyü, Yukarı Mustang Nepal
Te Aroha Mikaka & Sky Körfezi Körfezi, Haruru Şelaleleri, North Island, Yeni Zelanda
Likekaipia Kabilesi Ponowi Köyü, Jalibu Dağları, Batı Dağlık Bölgesi, Papua Yeni Gine
Uramana Clan, Amuioan, Tufi, Papua Yeni Gine
Miao Köyü, Liu Pan Shui, Gui Zhou, Çin
Paro Geçidi, Bhutan
Mount Bosavi Şelalesi, Papua Yeni Gine
Korcho Köyü, Omo Vadisi, Etiyopya
Lake Argentino / Cerro Christal Horizon Patagonya-Arjantin Kaynak: Boredpanda
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Anahtar Kelimeler:
izole kabileler ingiltere

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