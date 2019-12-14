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Dünyanın en büyüğü! Tam 10 tenis kortu kadar

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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Polonya'daki kar labirenti, bir masalın içinden fırlamış gibi görünse de tamamen gerçek! 10 tenis kortundan daha büyük olan kar labirenti görenleri adeta büyülüyor.

Pek çok kişi muhtemelen Polonya’da “Polonya’nın kış başkenti” olarak adlandırılan 32 kilometre karelik küçük bir kasaba olan Zakopane’yi duymuştur. Duymadıysa bile şimdi öğreneceksiniz.

Ancak bu küçük kasaba sadece bununla tanınmıyor. Zakopane, dünyanın en büyük kar labirentine ev sahipliği yapıyor. Dev labirent, on tenis kortundan daha büyük olarak ve 60.000'in üzerinde buz bloğu kullanılarak inşa edildi.

50 İŞÇİ BİR AYDA BU YAPIYI İNŞA ETTİ

Polonya'daki bu büyüleyici kar labirenti dünyanın en büyüğü olmakla beraber 2500 metrekare alana yayılmaktadır. 60.000'den fazla buz bloğunu bir araya getirerek inşa edilen labirentte 50 işçi bir ay boyunca çalışarak bu eşsiz yapıyı ortaya çıkardı.

LABİRENTTE KAYBOLMAK İSTEYEN TURİSTLERİ BEKLEYEN SÜRPRİZLER DE VAR

Bu büyüleyici kış labirentinde gizli tüneller ve gözetleme kulesi ile tamamlanmış bir kale bulunmaktadır. Ayrıca içinde gizli hazineler de var.

Labirentte kaybolmaktan korkmayan turistler için Polonyalı ve Slovakyalı sanatçılar tarafından yapılan harika heykeller de labirentin gizli köşelerinde yer alıyor.

Snowland, Ocak 2020'den itibaren halka tekrar açılmayı bekliyor. Meraklılarına duyurulur!

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Anahtar Kelimeler:
Polonya Zakopane kar labirenti

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