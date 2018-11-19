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Dünyanın en büyük grup seks partisini planlıyor: Hedef 1000 kişi!

Mert Şuşut Mert Şuşut
YAŞAM  | 19.11.2018 13:43 | Son Güncelleme

Parti organizatörü ABD'li 29 yaşındaki Pearl Derriere dünyanın en geniş katılımlı grup seks partisini planladığını duyurdu. Hedefinde 1000 kişinin aynı anda seviştiği bir parti olduğunu açıklayan Derriere kendisinin de poliamoriye açık olduğunu söylüyor.

Dünyanın en büyük grup seks partisini planlıyor: Hedef 1000 kişi!

35 yaşındaki erkek arkadaşı Dan Patrick ve 30 yaşındaki kız arkadaşı Tomi Tailey ile birlikte yaşayan Derriere Çin'in 500 kişilik rekorunu kırmaya niyetli.

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100 KİŞİDEN SONRA SAYMAYI BIRAKTIM

Derriere, henüz 21 yaşındayken 100 kişiyle seks yaptığını ve o zamandan sonra da saymayı bıraktığını söylüyor.

Genç kadın "İnsanlar hayat tarzımın biraz açgözlü olduğunu düşünebilir ama esas olay bu değil. 100 kişiyi aştıktan sonra kaç kişiyle yattığımı saymayı bıraktım zaten. " dedi.

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BAZI KATI KURALLAR VAR

Dünyanın en geniş katılımlı olması planlanan grup seks partisinin bazı kuralları olacak.

Bu kurallardan bazıları dışarıdan arkadaş getirmek yasak, kondom kullanmak zorunlu ve cep telefonu kullanımı tamamen yasak.

Yeri ve zamanı tamamen gizli kalacak olan seks partisine Derreire de katılmayı planlıyor. 2012 yılından beri bu sektörde çalışan genç kadın bundan bir sigorta şirketinde çalıştığını belirtiyor.

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POLYAMORİ NEDİR?

Poliamori, müdahil herkesin bilgi ve rızasıyla, aynı anda birden fazla duygusal ve/veya cinsel ilişkiye sahip olmayı kabul etmek, istemek veya uygulamaktır.

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seks grup seks derriere polyamori çok eşlilik

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