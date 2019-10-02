Dünyanın en büyük kartalı: Harpia Kartalı!

Vay canına, çok büyük bir kuş! Bu, çoğu insanın, ister şahsen ister bir fotoğrafta, ilk kez sert bir kartal olan Harpia Kartalı'nı gördüklerinde verdikleri tepki olacaktır muhtemelen. Harpia Kartalı öyle tuhaf ki, bir açıdan, Uncanny Vadisi'nden kuş kılığına girmiş bir insan gibi görünüyor ya da masallardan fırlamış bir hayali hayvana. Şimdi nefeslerinizi tutun ve bu devasa kartalla tanışmaya hazır olun. İşte Harpia Kartalı...

İNTERNETTE ÇOK POPÜLER

Harpia Kartalı yağmur ormanlarında yaşayan bir yırtıcı kuştur ve devasa boyuttadır. Harpia Kartalları internette oldukça popüler. Örneğin, Harpia Kartalı'nın bir derleme fotoğrafı Reddit'de 20 saatten az bir sürede 91.600'ün üzerinde oy aldı. Aynı resim, Imgur adlı sosyal medya platformunda da benzer bir zaman dilimi içerisinde 120.000'den fazla görüntüntülenme aldı.

Harpia Kartalları hiç bir zaman hafifçe alınmayacak cinsten hayvanlardır. Sonuçta, onlar yırtıcı kuşlar. İki çeşit Harpia Kartalı var: Amerikan ve Papuan türleri.

GEZEGENDEKİ EN BÜYÜK KARTAL TÜRÜ