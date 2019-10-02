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Dünyanın en büyük kartalı: Harpia Kartalı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 02.10.2019 11:16 | Son Güncelleme

Harpia Kartalı ile tanışmaya hazır mısınız? Çok büyük bir kuş olan Harpia Kartalı'nın ilginç yüzü ve cüssesini gören bazı insanlar onun gerçek olduğuna inanmakta zorluk çekiyor ve kostüm giymiş bir insan olabileceğini düşünüyor. İşte Harpia Kartalı...

Vay canına, çok büyük bir kuş! Bu, çoğu insanın, ister şahsen ister bir fotoğrafta, ilk kez sert bir kartal olan Harpia Kartalı'nı gördüklerinde verdikleri tepki olacaktır muhtemelen. Harpia Kartalı öyle tuhaf ki, bir açıdan, Uncanny Vadisi'nden kuş kılığına girmiş bir insan gibi görünüyor ya da masallardan fırlamış bir hayali hayvana. Şimdi nefeslerinizi tutun ve bu devasa kartalla tanışmaya hazır olun. İşte Harpia Kartalı...

İNTERNETTE ÇOK POPÜLER

Harpia Kartalı yağmur ormanlarında yaşayan bir yırtıcı kuştur ve devasa boyuttadır. Harpia Kartalları internette oldukça popüler. Örneğin, Harpia Kartalı'nın bir derleme fotoğrafı Reddit'de 20 saatten az bir sürede 91.600'ün üzerinde oy aldı. Aynı resim, Imgur adlı sosyal medya platformunda da benzer bir zaman dilimi içerisinde 120.000'den fazla görüntüntülenme aldı.
Harpia Kartalları hiç bir zaman hafifçe alınmayacak cinsten hayvanlardır. Sonuçta, onlar yırtıcı kuşlar. İki çeşit Harpia Kartalı var: Amerikan ve Papuan türleri.

GEZEGENDEKİ EN BÜYÜK KARTAL TÜRÜ

Harpia Kartalları aynı anda hem inanılmaz hem de tuhaf görünüyor. Harpia kartalları, dünyadaki yağmur ormanlarında bulunan en büyük ve en güçlü canlılardır. Dahası, onlar dünya gezegenindeki en büyük kartal türü arasındadır. Kanat açıklıkları 224 santimetreye kadar ulaşabilir, ancak yalnızca 3,8-9 kilogram ağırlığındadırlar.

BREZİLYA'DAKİ ADI: KRALİÇE ŞAHİN

Bu kuşlar, çok tuhaf bir yüze sahiptirler. Adeta fantastik filmlerde görmeye alıştığımız canlılara benzerler. Harpia Kartalları genellikle tropik ova ormanlarının üst gölgelik katmanında yaşar. Ne yazık ki, habitatının tahrip olması nedeniyle Orta Amerika'da neredeyse yok olmuştur. Dünya çapında 50.000'den az sayıda kalan Harpia Kartalları da yok olmakla yüzyüzedir. Brezilya'da, Harpia Kartalı başka bir adla da bilinir: Kraliçe Şahin.

İNSAN YEMİYORLAR

Fact Zoo'ya göre, Harpia Kartalları küçük kuşlardan daha büyük av yerler: “Maymunlar, kuşlar, yılanlar, kertenkeleler, vb.” “İnsanların bu listede olmadığı için ne kadar mutlu olsak az!

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