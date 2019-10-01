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Dünyanın en büyük kıyamet sonrası festivali Wasteland Weekend gerçekleşti! Sıra dışı anlar...

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 01.10.2019 14:44 | Son Güncelleme

4.000 çılgın Mad Max taraftarı, sıra dışı kostüm ve araçlarıyla, 'dünyanın en büyük kıyamet sonrası festivali' Wasteland Weekend için Kaliforniya çölünde toplandı. İşte o festivalden inanılmaz anlar...

Wasteland Weekend adlı yıllık kıyamet sonrası festivali için 4.000 kişi Kaliforniya'daki Mojave Çölü'ne indi. Mad Max filminden esinlenen festival, bu yıl onuncu yıl dönümünü kutladı ve çılgın insanlar çöle akın etti.

2010 yılında Karol Bartoszynski, Jared Butler ve James Howard tarafından yaratılan festivalde katılımcılar tüm hafta sonunu kıyamet sonrası kostümü içinde geçiriyor ve deliler gibi eğleniyor.

Mad Max filminden esinlenen festival, çoğu çöl partisine benzemiyor çünkü tüm katılımcıların kostümlü olması isteniyor. Çalışanların ve gazetecilerin bile kostümlü olması gerekiyor. Buradaki fikir, herkese 5 gün boyunca bir Mad Max evreninin içindeymiş gibi hissetmelerini sağlamak ve bu etkiyi yaratmak. Her yıl California'da düzenlenen festivalden bu sene objektiflere yansıyan en enteresan anlar ise şöyle...

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