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Dünyanın en büyük spor sayfası Arda Güler'i paylaştı!

20.06.2023 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler ile karşılaştı. Samsun'da Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmayı Türkiye A Milli Futbol Takımı 2-0 kazanırken, Ay-yıldızlıların golleri Arda Güler ve Umut Nayir'den geldi. Genç yıldız Arda Güler oyunuyla büyük alkış toplarken, genç oyuncu için dünyanın en büyük spor sayfalarından 433 bir paylaşımda bulundu.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu dördüncü maçında, Galler'i 2-0 mağlup ederek puanını 9'a yükseltti ve grupta liderlik koltuğunu korudu.

MİLLİ FORMAYLA BİR İLK

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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ve Umut Nayir Milli Takım'daki ilk gollerini attı.

ARDA İÇİN ÖZEL PAYLAŞIM

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Galler karşısında attığı müthiş golün yanı sıra oyunuyla da büyük alkış toplayan genç yıldız Arda Güler kendisine hayran bırakırken, dünyanın en büyük spor sayfalarından olan 433'den de Arda Güler'e özel bir paylaşım geldi.

"GÜLER'İN HARİKA GOLÜ GALLER'İ BATIRDI"

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433 paylaşımında Arda Güler fotoğrafıyla beraber "Güler'in harika golü Galler'i batırdı" ifadelerini kullandı. Paylaşımın altına binlerce taraftar yorum ve beğeni bıraktı.

İŞTE O PAYLAŞIM...


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