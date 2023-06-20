Dünyanın en büyük spor sayfası Arda Güler'i paylaştı!

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu dördüncü maçında, Galler'i 2-0 mağlup ederek puanını 9'a yükseltti ve grupta liderlik koltuğunu korudu.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ve Umut Nayir Milli Takım'daki ilk gollerini attı.
Galler karşısında attığı müthiş golün yanı sıra oyunuyla da büyük alkış toplayan genç yıldız Arda Güler kendisine hayran bırakırken, dünyanın en büyük spor sayfalarından olan 433'den de Arda Güler'e özel bir paylaşım geldi.
433 paylaşımında Arda Güler fotoğrafıyla beraber "Güler'in harika golü Galler'i batırdı" ifadelerini kullandı. Paylaşımın altına binlerce taraftar yorum ve beğeni bıraktı.
Güler’s wonder goal sinks Wales ✨???? pic.twitter.com/03bnAIkXRi— 433 (@433) June 19, 2023