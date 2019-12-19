Mynet Trend

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | Son Güncelleme

Fetiş modeli olan Mary Magdalene, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için ameliyat oldu.

24 yaşındaki Mary Magdalene Kanadalı bir fetiş modeli olarak tanınıyor. Toronto’da yaşayan genç kadın Instagram’da 100 binin üzerinde takipçiye sahip. 21 yaşından beri sayısız estetik operasyon yaptıran Mary; kaş kaldırma, yanak ve dudaklara dolgu, göğüs silikonları ve kalça kaldırma gibi operasyonlar geçirdi.

AMELİYATTA NEREDEYSE ÖLÜYORDU

Ancak ilginç kadın, bunlarla yetinmedi ve dünyanın en büyük vajinası için de bıçak altına yatmaya karar verdi. Doktorlar ise bu ameliyatın riskleri konusunda onu uyardı. Ancak Mary kimseyi dinlemedi ve ameliyatta kararlı oldu. Ameliyat sırasında çok fazla kan kaybettiği için hayatı ciddi tehlikeye giren kadının ameliyatın ardından da komplikasyonları devam etti. Ameliyat sırasında Mary, çok fazla kan kaybettiği için doktorlar kendisine iki ünite kan vererek hayatını kurtardı.

ŞİMDİYE KADAR AMELİYATLARA 100 BİN DOLAR HARCADI

Mary: 'Yeni görüntü çok iyi yağla ilgili komplikasyonlarım var, bu yüzden vajina enjeksiyonları (dolgu) yapmaya devam etmem gerekecek' dedi. Mary ayrıca enjeksiyon yapıldıkça vajinası büyümeye devam ettiği için endişeli olduğunu belirtti. Genç kadın: 'Bence bu büyüme muhtemelen şişmekten kaynaklanıyor. Doktor endişelenmememi söyledi. Bu yüzden rahatlamaya çalışıyorum' şeklinde konuştu.

Kendini bu haliyle daha özgüvenli hissetiğini söyleyen fetiş modeli Mary, şu ana kadar yaptırdığı estetik operasyonlara 100 bin dolar harcadı.

İnanması güç ama... Burada ölmek yasak! İnanması güç ama... Burada ölmek yasak!
Yayaların güvenliği için üretildi! Kazaları önleyecek Yayaların güvenliği için üretildi! Kazaları önleyecek
Cezaevine girmek için bisikletli adamı ezdi!Cezaevine girmek için bisikletli adamı ezdi!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Vajina vajina estetiği ilginç haberler vajina büyütme

En Çok Okunan Trend Haberler

Günlerdir herkes onları konuşuyordu! Sonunda itiraf ettiler...

Günlerdir herkes onları konuşuyordu! Sonunda itiraf ettiler...

Olay sözler: Maçtan önce ilişkiye girmiyoruz

Olay sözler: Maçtan önce ilişkiye girmiyoruz

Göğüs dekoltesine eleştiri yağdı! 'Ucuz olmuş'

Göğüs dekoltesine eleştiri yağdı! 'Ucuz olmuş'

Prens Philip hastaneye kaldırıldı

Prens Philip hastaneye kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Renkli anlar! Atmacaya hesap sordu

Renkli anlar! Atmacaya hesap sordu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Damat düğünün ortasında sinir krizi geçirdi!

Damat düğünün ortasında sinir krizi geçirdi!

Trende rezalet! Sarhoş kadın, erkek yolcuların yanına gidip...

Trende rezalet! Sarhoş kadın, erkek yolcuların yanına gidip...

Okuyucu Yorumları 21 yorum
en büyük dudak sende,en büyük kalça sende, en büyük göğüs sende..ee yeter artık oranda ufak kalsin
türkiye'ye gelsin.. ücretsiz yaparlar, doktorlar da değil üstelik..
zavallı
kadın sex işçisi gibi
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prens Philip hastaneye kaldırıldı

Prens Philip hastaneye kaldırıldı

Çocuklara 'şeytan çağırmayı' öğreten kitap infial yarattı

Çocuklara 'şeytan çağırmayı' öğreten kitap infial yarattı

2 saat boyunca kalbi duran 7 çocuk ölümden döndü

2 saat boyunca kalbi duran 7 çocuk ölümden döndü

Bildiklerinizi unutun! Çok önemli keşif

Bildiklerinizi unutun! Çok önemli keşif

Kimya deneyi yaptı güzellik kraliçesi oldu!

Kimya deneyi yaptı güzellik kraliçesi oldu!

Garson kızdan 2 yıllık sakarlık videosu

Garson kızdan 2 yıllık sakarlık videosu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.