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Dünyanın en büyük yelkenli kruvaziyer gemilerinden biri İstanbul'a demirledi

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 26.07.2019 14:45 | Son Güncelleme

Fransa bayraklı 5 direkli yelkenli yolcu gemisi 'Club Med 2' sabah saatlerinde Sarayburnu'na demirledi. 303 yolcusu gemiden inerek İstanbul'u keşfe çıktı.

Yunanistan'ın Mikanos Limanı'ndan demir alan Fransa bandıralı 'Clup Med 2' gemisi Sarayburnu Limanı'na demirledi.

Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemilerinden olan 'Clup Med 2'nin gelişi ile 2019 yılının yaz mevsiminde İstanbul'a bir yolcu gemisi daha gelmiş oldu. Limandaki dev gemi, bazı yerli ve yabancı turistin ilgisini çekti. Bazı turistler, demirli bulunan gemiyi fotoğrafladı. Sarayburnu Limanı'nda pasaport işlemlerini tamamlayan bazı kruvaziyer yolcuları İstanbul'u gezmek üzere gemiden ayrıldı. Yarın akşama kadar İstanbul'da kalacağı öğrenilen geminin bir sonraki rotası ise Aydın'da bulunan Didim Limanı olacak.

GEMİNİN KONTROLÜ BİLGİSAYAR İLE YAPILIYOR

Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemileri arasından gösterilen gemi 187 metre uzunluğunda 20 metre genişliğinde ve 14 bin 983 ton ağırlığında . 1992 yılında yapımı tamamlanan yolcu gemisinin kontrolü bilgisayar yardımı ile sağlanıyor. 372 yolcu kapasiteli yolcu gemisinde büyük bir owner süit, 5 delüks kabin ve 170 kulüp kabini ile birlikte 385 metrekare 10 süiti bulunuyor.

"GEMİNİN İÇİNDE 5 YILDIZLI OTELİ ARATMAYACAK HER TÜRLÜ KONFOR VAR"

Demirören Haber Ajansı'na konuşan Sarayburnu Liman Müdür Yardımcısı Adem Karaca, geminin teknik özelliklerinden bahsederek "Dünyaca ünlü 'Clup Med' şirketlerinin gemisi bu sabah 09.00'da İstanbul'a geldi. İçerisinde 303 yolcu var, bunların 250 yolcu yarın memleketlerine gidecek ve yerlerine 250 yolcu gelecek. Sarayburnu Limanımız bir transfer merkezi olacak. Yolcuların bir kısmı buradan gidecek, yerlerine yenileri gelecek. Gemi içinde 5 yıldızlı oteli aratmayacak her türlü konforu var. Yüzme ve sinema salonları, restoranlar, fitnes salonları. Böylece bu gemi, hem tatil yapanlara hizmet veriyor, hem de isteyenlere dünya tutu yaptırıyor. Buradan Dikili Limanı'na gidecek. Buraya Yunanistan'ın Mikanos Limanı'ndan geldi. Yunanistan - Dikili - İstanbul hattında bu insanlar turist olarak geziyor. Bu sene sonuna kadar 20 kruvaziyer gemisi Sarayburnu Limanı'na gelecek. Bu seferlerin turizme ve ekonomimize de katkı sunacak" dedi.

4 YIL ARADAN SONRA İLK GEMİ GELMİŞTİ

İstanbul'a 4 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisi Haziran ayında gelmişti. Sarayburnu Limanı'na demir atan 10 katlı 'Regent Seven Seas Vogayer' adlı geminin 750 yolcusu mehter takımıyla karşılanmıştı.

(DHA)

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Club Med 2 yelkenli gemi yolcu gemisi sarayburnu kruvaziyer

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