Dünyanın en büyük yelkenli kruvaziyer gemilerinden biri İstanbul'a demirledi

Yunanistan'ın Mikanos Limanı'ndan demir alan Fransa bandıralı 'Clup Med 2' gemisi Sarayburnu Limanı'na demirledi.

Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemilerinden olan 'Clup Med 2'nin gelişi ile 2019 yılının yaz mevsiminde İstanbul'a bir yolcu gemisi daha gelmiş oldu. Limandaki dev gemi, bazı yerli ve yabancı turistin ilgisini çekti. Bazı turistler, demirli bulunan gemiyi fotoğrafladı. Sarayburnu Limanı'nda pasaport işlemlerini tamamlayan bazı kruvaziyer yolcuları İstanbul'u gezmek üzere gemiden ayrıldı. Yarın akşama kadar İstanbul'da kalacağı öğrenilen geminin bir sonraki rotası ise Aydın'da bulunan Didim Limanı olacak.

GEMİNİN KONTROLÜ BİLGİSAYAR İLE YAPILIYOR

Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemileri arasından gösterilen gemi 187 metre uzunluğunda 20 metre genişliğinde ve 14 bin 983 ton ağırlığında . 1992 yılında yapımı tamamlanan yolcu gemisinin kontrolü bilgisayar yardımı ile sağlanıyor. 372 yolcu kapasiteli yolcu gemisinde büyük bir owner süit, 5 delüks kabin ve 170 kulüp kabini ile birlikte 385 metrekare 10 süiti bulunuyor.