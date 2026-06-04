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Dünyanın en çok çay tüketen ülkeleri açıklandı! Türkiye'nin sıralaması herkesi şaşırttı

Dünya genelinde yapılan yeni araştırma, kişi başına düşen yıllık çay tüketimini ortaya koydu. 55 ülkeyi kapsayan listede çay kültürüyle öne çıkan ülkeler dikkat çekerken, Türkiye'nin sırası herkesi şaşırttı.

Dünyanın en çok çay tüketen ülkeleri açıklandı! Türkiye'nin sıralaması herkesi şaşırttı
Gökçen Kökden

Aile sohbetlerinden günlük sosyal yaşama kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan çay, bazı ülkelerde adeta yaşamın vazgeçilmez bir parçası olarak görülüyor, özellikle de ülkemizde...

TÜRKİYE ZİRVEDE YER ALDI

Dünyanın en çok çay tüketen ülkeleri açıklandı! Türkiye nin sıralaması herkesi şaşırttı 1

Listede Türkiye, kişi başına en yüksek çay tüketimiyle ilk sıraya yerleşti. Türkiye’yi sırasıyla İrlanda ve Birleşik Krallık takip ederken, İran ve Rusya da üst sıralarda kendine yer buldu.

Uzmanlara göre çayın bu ülkelerde bu kadar yüksek tüketilmesinin en önemli nedeni, çayın yalnızca bir içecek değil, aynı zamanda sosyal yaşamın önemli bir parçası olması.

Araştırmaya göre kişi başına en az çay tüketen ülkelerden başlayarak zirveye doğru sıralama şu şekilde oluştu:

ÇAY TÜKETİMİNDE ÜLKE SIRALAMASI

  1. Meksika – 0,014 kg
  2. Kolombiya – 0,018 kg
  3. Brezilya – 0,018 kg
  4. Peru – 0,023 kg
  5. Venezuela – 0,023 kg
  6. Yunanistan – 0,023 kg
  7. Filipinler – 0,027 kg
  8. Tayland – 0,050 kg
  9. Portekiz – 0,064 kg
  10. Romanya – 0,073 kg
  11. Bulgaristan – 0,11 kg
  12. Belçika – 0,13 kg
  13. İtalya – 0,14 kg
  14. Danimarka – 0,15 kg
  15. İspanya – 0,15 kg
  16. Güney Kore – 0,17 kg
  17. Vietnam – 0,20 kg
  18. Fransa – 0,20 kg
  19. İsrail – 0,20 kg
  20. Arjantin – 0,21 kg
  21. ABD – 0,23 kg
  22. Finlandiya – 0,24 kg
  23. Avusturya – 0,27 kg
  24. Norveç – 0,27 kg
  25. Macaristan – 0,28 kg
  26. İsveç – 0,29 kg
  27. Tayvan – 0,29 kg
  28. Hindistan – 0,33 kg
  29. Slovakya – 0,36 kg
  30. Singapur – 0,37 kg
  31. Çekya – 0,42 kg
  32. İsviçre – 0,44 kg
  33. Endonezya – 0,46 kg
  34. Malezya – 0,48 kg
  35. Kanada – 0,51 kg
  36. Çin – 0,57 kg
  37. Ukrayna – 0,58 kg
  38. Hong Kong – 0,65 kg
  39. Almanya – 0,69 kg
  40. Birleşik Arap Emirlikleri – 0,72 kg
  41. Avustralya – 0,75 kg
  42. Hollanda – 0,78 kg
  43. Güney Afrika – 0,81 kg
  44. Suudi Arabistan – 0,90 kg
  45. Japonya – 0,97 kg
  46. Polonya – 1,00 kg
  47. Mısır – 1,01 kg
  48. Şili – 1,19 kg
  49. Yeni Zelanda – 1,19 kg
  50. Fas – 1,22 kg
  51. Rusya – 1,38 kg
  52. İran – 1,50 kg
  53. Birleşik Krallık – 1,94 kg
  54. İrlanda – 2,19 kg
  55. Türkiye – 3,16 kg
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Anahtar Kelimeler:
Çay yemek
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