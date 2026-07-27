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Kimse inanmamıştı! Ektiği kiraz köyün kaderini değiştirdi

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Burdur'un Ağlasun ilçesinde yaklaşık 12 yıl önce Sweetheart cinsi kiraz üretimine geçen çiftçi Halil Özer, yüksek verim ve uzun raf ömrü sayesinde köydeki üreticilere örnek oldu. 16 dönümlük bahçesinde yetiştirdiği kirazları iç pazarın yanı sıra Irak ve Rusya'ya da ihraç eden Özer'in öncülüğüyle bölgede Sweetheart cinsi kiraz üretimi yaygınlaştı.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde 12 yıl önce 'Sweetheart' cinsi kiraz üretimine geçen Halil Özer, diğer üreticilere de öncü oldu.

Kimse inanmamıştı! Ektiği kiraz köyün kaderini değiştirdi 1

'SWEETHEART' CİNSİ KİRAZI İLK YETİŞTİREN KİŞİ OLDU

Ağlasun'a bağlı Yeşilbaşköy'de üretici Halil Özer, yaklaşık 12 yıl önce 16 dönümlük bahçesinde 'Sweetheart' cinsi kiraz üretimine geçti. Köyde bu çeşidi ilk yetiştiren üretici olduğunu belirten Özer, diğer çiftçilerin de zamanla aynı çeşide yöneldiğini söyledi.

Yaklaşık 30 yıldır çiftçilik yaptığını belirten Halil Özer, köyde uzun yıllar 'Apolyont' cinsi kiraz üretildiğini ancak beklenen verimin alınamadığını belirterek, 2014'te Sweetheart cinsi kiraza geçiş yaptığını anlattı.

16 dönüm arazisine 350 ağaç diktiğini ve yaklaşık 60-70 ton ürün aldığını aktaran Özer, Sweetheart kirazının verimi ve raf ömrünün daha uzun olduğunu kaydetti.

Kimse inanmamıştı! Ektiği kiraz köyün kaderini değiştirdi 2

KİLOSU YAKLAŞIK 70 LİRA

Özer, "Ürünümüzü yurt içinin yanı sıra Irak ve Rusya gibi ülkelere de ihraç ediyoruz. Verimi de güzel, raf ömrü uzun. Bu yıl kilogram fiyatı yaklaşık 70 lira. Memnunuz" diye konuştu. Özer, Sweetheart cinsi kiraza geçmesinin ardından köydeki diğer üreticilerin de bu çeşidi yetiştirmeye başladığını söyledi.

Kimse inanmamıştı! Ektiği kiraz köyün kaderini değiştirdi 3
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Burdur Kiraz
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