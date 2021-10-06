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Dünyanın en çok yıldırım düşen yeri! Maracaibo Gölü, unvanını kimseye kaptırmıyor

06.10.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya oluşumundan itibaren oldukça ilginç olaylara sahne olmuştur. Milyarlarca insanın yaşadığı dünyanın pek çok bölgesinde ilginç özellikleriyle merak uyandıran ve keşfedilmeyi bekleyen yer bulunuyor. Venezuela’da yer alan Maracaibo Gölü sadece bu yerlerden bir tanesi. Guinness Rekorlar Kitabı’nda girmeyi başaran bu yerin oldukça ilginç bir özelliği var.

Dünyanın en çok yıldırım düşen yeri! Maracaibo Gölü, unvanını kimseye kaptırmıyor

Kuzey Venezuela’da bulunan Maracaibo Gölü dünyanın en çok yıldırım alan yeri olarak tarihe ismini yazdırmayı başardı. Bu bölgede neredeyse hiç dinmeyen bir fırtına mevcut. Her yıl ortalama 260 şiddetli fırtınaya maruz kalan göl ve çevresi dünyanın en elektrik yüklü yeri olarak da kabul ediliyor. Her gece ortalama 9 saat yıldırımlar nedeniyle aydınlanıyor. Bu yıldırımlar aynı zamanda bölge için doğal elektrik kaynağı da sağlıyor.

EKİM AYINDA ZİRVEYE ÇIKIYOR

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Bilimsel olarak yapılan araştırmalara göre göldeki her kilometrekeraye ortalama 250 yıldırım düşüyor. Ocak ve şubat aylarında bu oran azalırken, ekim ayında ise zirveye çıkıyor. Ekim ayında bölgeye ortalama 28 yıldırım düştüğü tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela
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