Kendiliğinden hareket eden Ölü Vadi’deki gizemli kayalar görenleri mest ediyor! Sırrı çözüldü

Amerika Birleşik Devletleri’de, Nevada ve Kaliforniya eyaletlerinin tam sınırında bulunan ‘Ölü Vadi’de yer alan kendiliğinden yürüyen kayalar uzun bir süre boyunca dünya gündemini meşgul etmişti. Her gün 200 metre yol kateden kayaların hareketinin nedeni ve şekli 2000’li yılların başına kadar bir türlü açıklanamamıştı. Kayaların gizemini koruması ise beraberinde şehir efsanelerini de getirdi. Bu gizemli doğa olayının arkasında insanlar uzaylılar veya ilahi güçler tarafından hareket ettirildiği efsanesini yarattı. Kayaların hareketinin en ilginç kısmı ise kimsenin bu olaya şahit olmamasıydı.

BİLİM İNSANLARI ARAŞTIRMALARINI ARTTIRDI

Bilim insanları ve tursitlerin yoğun ilgisini çeken Ölü Vadi üzerine araştırmalar yoğunlaştırdı. Yaklaşık yarım yüzyıldır bu gizemli kayaların sırrını çözmeye çalışan bilim insanları, kurumuş ve çatlamış bir zeminde 350 kiloluk bir taşın nasıl hareket edebileceği konusunda farklı fikirler üretti. İlk bakışta hiç hareket etmiyormuş gibi görünen kaya parçalarının yerde yarattıkları izler nedeniyle rüzgârla oynadıkları düşünüldü. Zeminin çatlamış yapısının buna izin vermeyeceğini kabul etmek zorunda kaldılar.

İŞTE KENDİLİĞİNDEN YÜRÜYEN KAYALARIN SIRRI

Ölü Vadi’de kendiliğinden hareket eden kayaların sırrı ise günümüzde yapılan çalışmalarla açığa kavuştu. Bilimsel verilere göre, Ölü Vadi’de geceleri aşırı soğuyan hava yerde 3-5 milimetre arasında bir buz tabakası oluşturuyor. Sabah ısınan havanın etkisiyle çözülen buz tabakası, esen vadi rüzgârlarının etkisiyle kaç kilo olursa olsun kayaları yerinden oynatıyor.



