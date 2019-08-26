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Dünyanın en eğlenceli şehirleri açıklandı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 26.08.2019 15:50 | Son Güncelleme

Şehirler üzerinden analizler yapan Slotsia portalının dünyanın birçok kentinde binlerce kişinin katılımıyla yaptığı araştırmada, 2019 yılının en eğlenceli şehirleri belirlendi.

Dünyanın en eğlenceli şehirleri açıklandı!

Tatilin en önemli yanlarından biri de kuşkusuz eğlence. Eğlence hayatının kalbinin attığı kentler, çok sayıda turisti çekiyor. Bu yılki en eğlenceli şehirler sıralamasının zirvesine Belgrad otururken, listede İstanbul, St. Petersburg ve Tokyo gibi şehirler de yer aldı. İşte ilk 10’a giren kentler...

Eğlence hayatıyla ön plana çıkan Sırbistan'ın başkenti Belgrad, bu yıl da dünyanın en eğlenceli şehirleri sıralamasının zirvesine oturdu.

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Çeşitli eğlence etkinlikleri, kutlama ve festivallere sık sık sahne olan İstanbul da 2019 yılının en eğlenceli şehirleri listesine girmeyi başardı.

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Rusya'nın St. Petersburg kenti, mimarisi ve tarihi dokusuyla olduğu kadar eğlence hayatıyla da dikkat çekiyor.

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Oldukça canlı bir gece hayatına sahip olan Singapur, listenin 3. sırasında yer aldı. Singapur, geceleri sayısız konsere ve etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

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Dünyanın en kalabalık kentlerinden biri olan Tokyo, gece hayatıyla da dikkat çekiyor. Reklam panolarıyla ışıl ışıl olan Tokyo, geceleri bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Ginza bölgesi, Tokyo'nun gece hayatının kalbinin attığı yer konumunda.

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Tayland'ın başkenti olan Bangkok, dünyanın en çok turist alan kentlerinden biri. Bangkok'ta her bütçeye uygun eğlence bulmak mümkün.

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Meksika'nın eğlence merkezlerinden biri olarak bilinen Los Cabos kenti, listenin 5. sırasına yerleşti.

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Karayip Denizi'nin kenarında yer alan Meksika'nın Playa del Carmen kenti, sayısız plaj partileriyle ünlü.

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Arjantin'in başkenti Buenos Aires sadece tango ve edebiyatı ile ünlü değil. İddialı bir gece hayatına sahip olan kentin en ünlü mekanlarından birisi Niceto in Palermo. Özellikle La Boca caddesinde hafta sonu toplanan insanlar bölgedeki gece kulüplerinde sabaha kadar eğleniyor.

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Güney Kore'nin başkenti Seul, en eğlenceli şehirleri listesinin 7. sırasında yer aldı.

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