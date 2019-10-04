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Dünyanın en güzel adası olan Flatey'de sadece 6 kişi yaşıyor!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 04.10.2019 13:55 | Son Güncelleme

Yalnızca 6 kişinin yaşadığı ve hiçbir arabanın bulunmadığı İzlanda’daki Flatey dünyanın en güzel adası seçildi.

Ülkenin kuzeybatı açıklarında yer alan ve uzunluğu yalnızca 2 km civarında olan ada Big 7 Travel’s listesinde 2020’nin en iyi 50 adası arasında zirveye oturdu. Puanlamalar okuyucu oyları, medyada daha önce çıkan haberler ve çalışanların kendi seyahat tecrübelerinin toplamına göre belirlendi.

YAZIN TURİSTLER AKIN EDİYOR

Flatey kış aylarında sessiz olsa da, yaz aylarındaki ziyaretçi sayısı 9 bine çıkıyor. Buraya gelenler adada yaşayan martı popülasyonun yanı sıra kuluçkaya yatan 35’ten fazla kuş türünü de gözlemlemek üzere buradaki yazlıklara akın ediyor. Bunlar arasında karabatak, istiridye avcısı, kuzey sumrusu ve bazı deniz martıları bulunuyor. Yaban hayati sevenler ayrıca 150’den fazla bitki türünü de gözlemleyebilir ve kıyıdan katil balinaları bile görebilir. Breidafjordur Körfezi’nde 40 takımada ve adacıkın bir parçası olan Flatey üzerinde yaşanan tek ada.

ADADA SADECE BİR TANE OTEL VAR

Sadece Stykkisholmur kasabasından kalkan feribot seferleriyle ulaşılabilen adada yazın üç ay (Haziran-Ağustos) açık olan Hotel Flatey isimli tek otel bulunuyor. Ada işsiz güzelliğinin yanı sıra 1864’te inşa edilen İzlanda’nın en eski kütüphanesiyle biliniyor. Ayrıca 1926’dan kalma, Kristjana ve Baltasar Samper tarafından boyanmış fresklerin yer aldığı kilise de bulunuyor.

'BU ADADAKİ HUZUR EŞSİZ'

Çevrimici şehir rehberleri üreten Big 7 Travel adanın en iyi seçenek olduğunu şöyle ifade etti:

Büyüleyici bir şekilde daha çok bir film setinde olduğunuzu hissettiriyor. Ve öyle de. Adada çok sayıda film çekilirken bunların en dikkat çekeni Nobel ödüllü Halldor Laxness’in kısa hikayesine dayanan The Honour of House. Bu adadaki huzur eşsiz, zaman durmuş durumda.

İŞTE EN GÜZEL 20 ADA

1.Flatey, İzlanda

2.Palawan, Filipinler

3.Espiritu Santo, Vanuatu

4.Sommaroy, Norveç

5.Korcula, Hırvastistan

6.Aran Adaları, İrlanda

7.Pemba Adası, Zanzibar

8.Barbados

9.Lummi Adası, Washington, ABD

10.Bora Bora, Fransız Polinezyası

11.Rawa Adası, Malezya

12.Azores, Portekiz

13.Koh Tao, Tayland

14.Capri, İtalya

15.Fraser Adası, Avustralya

16.Bali, Endonezya

17.İbiza, İspanya

18.Cape Breton Adası, Nova Scotia, Kanada

19.Korsika, Fransa

20.Santorini, Yunanistan

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