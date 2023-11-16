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  4. Dünyanın en güzel kız çocuğu seçilmişti! Kristina Pimenova pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Dünyanın en güzel kız çocuğu seçilmişti! Kristina Pimenova pozlarıyla sosyal medyayı salladı

16.11.2023 11:06 | Son Güncelleme:
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Dünyanın yaşayan en güzel kızı olarak adlandırılan ve küçük yaşlardan itibaren herkesin tanıdığı biri haline gelen Moskovalı model Kristina Pimenova şimdilerde sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim güzelliğiyle adeta büyülüyor.

Eski futbolcu Ruslan Pimenov ve eski model Glikeriya Shirokova'nın kızları olan Kristina Pimenova 2014 yılında henüz 9 yaşındayken Women Daily magazin tarafından "Dünyadaki en güzel kız çocuk" seçilmişti.

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Sosyal medyayı aktif kullanan ve 18 yaşına gelen Kristina Pimenova şimdilerde paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Güzelliğiyle adeta büyüleyen Pimenova her paylaşımı ile olay oluyor.

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2 buçuk milyonu aşkın takipçisi bulunan Pimenova’nın pozlarına; 'Çok güzelsin', 'Böyle bir güzellik olabilir mi?', 'Harika görünüyorsun', 'Sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapılıyor.

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27 Aralık 2005, Moskova doğumlu Kristina Pimenova hem dünyanın en küçük mankeni hem de dünyanın en güzel kızı olarak biliniyor.

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Pimenova'nın modellik öyküsü, annesinin mankenlik yaptığı ajansa küçük kızı da getirmesi ile başlamış oldu.

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Dünyanın en ünlü çocuk modelleri arasına giren Kristina Pimenova ünlü markaların çocuk bölümü için mankenlik yaptı.

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2015'te, Vogue Kids kapağında yer alan Rus güzel yine bu tarihte annesiyle beraber Kaliforniya'ya taşındı.

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Pimenova, İtalyan filmi Creators: The Past filminde şarkı söyleyen bir çocuk olarak oynadı. Daha sonra korku gerilim filmi The Russian Bride filminde 'Dasha' rolünü üstlendi.

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