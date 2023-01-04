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Dünyanın en güzel kızı Kristina Pimenova doğum günü pozuyla kendine hayran bıraktı

04.01.2023 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en güzel kızı seçilen Kristina Pimenova sosyal medya paylaşımlar ile kendinden söz ettiriyor. 9 yaşındayken dünyanın en güzel kızı seçilen Moskovalı model Kristina Pimenova 17 yaşına girdiğini doğum günü pozu ile duyurdu. Pimenova’nın fotoğrafı binlerce beğeni aldı.

Dünyanın en güzel kızı Kristina Pimenova doğum günü pozuyla kendine hayran bıraktı

Henüz 9 yaşındayken dünyanın en güzel kızı seçilen Moskovalı model Kristina Pimenova sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla büyük beğeni topladı.

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Eski futbolcu Ruslan Pimenov ve eski model Glikeriya Shirokova'nın kızı olan Kristina Pimenova 17 yaşına girdiğini paylaştığı fotoğraf ile duyurdu.

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2005 doğumlu olan Pimenova, 2014 yılında yaşayan en güzel kız seçilmişti.

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Women Daily Magazine tarafından 'Dünyanın En Güzel Kızı' unvanını alan Kristina, 4 yaşından beri Vogue, Roberto Cavalli ve Armani gibi dev markalar için podyumda boy gösteriyor.

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Güzel mankenin Instagram hesabında 2,6 milyon takipçisi bulunuyor.

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