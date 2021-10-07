'Dünyanın en güzel kızı' Thylane Blondeau Paris Moda Haftasında dikkatleri üzerine çekti

Thylane Blondeau, moda endüstrisine damga vurmaya hazırlanıyor. İki kez dünyanın en güzel kızı seçilen Thylane Blondeau, Paris Moda Haftası’na katıldı.

2007'de Candler'ın her yıl geleneksel olarak hazırlanan 100 En Güzel Yüz listesinin zirvesinde yer aldı.

Genç model, 10 yaşında Fransız Vogue dergisinde ilk kez yer aldı ve 13 yaşında kapak kızı oldu. Artık 20 yaşında olan genç kız, bu hafta Paris Moda Haftası’na damgasını vurdu.

Çeşitli defilelere katılan Thylane Blondeau gittiği her yerde ilgi odağı olurken, Fransız bir markanın iç çamaşırı defilesinde boy gösterdi.

Thylane Blondeau, eski Premier Lig futbolcusu Patrick Blondeau ve Fransız aktris Veronika Loubry'nin kızıdır.

Instagram hesabını 4 buçuk milyon kişinin takip ettiği genç kadın, bir süredir Ben Attal ile birlikte aşk yaşıyor.

