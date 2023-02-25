Dünyanın en hızlı futbolcularından! Fenerbahçe, Adama Traore'nin peşinde...

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Spor Toto Süper Lig'e ara verilmiş ve ara transfer dönemi de uzatılmıştı. Ligde ikinci sırada bulunan ve lider Galatasaray ile puan farkını kapatmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer için hareketli günler yaşanıyor.

İSPANYOLLAR DUYURDU

İspanyol basını, sarı - lacivertlilerin İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers'ta forma giyen Adama Traore'yi gündemine aldığını duyurdu.

AYRILIK İHTİMALİ YÜKSEK

Çıkan haberlerde Barcelona'da bekleneni veremeyen Traore'nin geri dönüşünün ardından Wolverhampton'da da değerlendirilmeyeceği ve ayrılık ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

EN CİDDİ TALİP FENERBAHÇE

Dünyanın en hızlı futbolcuları arasında gösterilen Adama Traore'ye talip olan en ciddi kulübün ise Fenerbahçe olduğu ifade edildi. Kanatlara hızlı bir oyuncu takviyesi yapmak isteyen sarı - lacivertlilerin kısa süre içerisinde Wolves ile masaya oturacağı belirtildi.

Bu sezon Wolves formasıyla 27 resmi maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

