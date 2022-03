Dünyanın en hızlı kadın dron pilotları Gaziantep'te prova uçuşu yaptı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenecek "Women’s World DroneCup" yarışması kapsamında kente gelen dünyanın en hızlı 8 kadın dron pilotu tarihi Gaziantep Kalesi çevresinde prova uçuşu gerçekleştirdi.

Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde yarın gerçekleştirilecek organizasyon öncesi Gaziantep Kalesi'nde bir araya gelen kadın dron pilotları, tasarım ve montajını kendi yaptıkları araçlarla prova uçuşu yaptı.

Pilotların provalarda kale çevresinde yaptığı uçuşların video görüntüleri turizm faaliyetlerinde tanıtım için kullanılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Erdem Güzelbey, uluslararası bir yarışmaya ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Yarış alanının hazır olduğunu belirten Güzelbey, "Dünyada kadınlarımızın dronlara ilgileri her geçen gün artıyor. Katılım ilk defa en üst düzeyde. Kadınlarımıza bir farkındalık oluşturalım dedik. Kadınlarımızın her alanda olduğunu ve her işi yapabildiklerini göstermek için bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz." dedi

İtalya Şampiyonu engelli drone pilotu Luisa Rizzo ise Türkiye'ye daha önce geldiğini ve çok sevdiğini söyledi.

Yarış için heyecanlı olduğunu belirten Rizzo, "Yarış için çok umutluyum elimden geleni yapacağım ve herkese şans diliyorum. Şampiyonluk için tüm gücümle mücadele vereceğim." değerlendirmesinde bulundu.