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Dünyanın en hızlı karıncası! Saniyede katettiği mesafe şoke etti

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
YAŞAM  | 19.10.2019 01:25 | Son Güncelleme

Almanya’nın Ulm Üniversitesi’nden araştırmacıların karıncalar üzerinde yaptıkları araştırmalar dünyanın en hızlı karıncasının şok edici hızını ortaya çıkardı.

Dünyanın en hızlı karıncası! Saniyede katettiği mesafe şoke etti

Almanya’nın Ulm Üniversitesi’nden Harald Wolf ve ekibi karıncalar üzerinde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Araştırmacılar, gerçekleştirdikleri çalışmanın sonucunda dünyanın en hızlı karıncalarının, saniyede 855 milimetre (0.855 metre) mesafe katedebilen Sahra Çölü'ndeki gümüş karıncalar olduğunu ortaya çıkardı. Ekibin başında yer alan Wolf, karıncalar hakkında, “Çöl karıncaları arasında, gümüş karıncalar oldukça özeldir” dedi.

TUNUS'TAKİ ÇÖLLERDE ARAŞTIRMA YAPTILAR

Sahra gümüş karıncalarının (Cataglyphis bombycina), çöldeki kumda nasıl bu kadar hızlandıklarını hakkında çok az şey biliniyordu. Harald Wolf, Verene Wahl, Sarah Pfeffer ve Matthias Wittlinder’den oluşan araştırma ekibi, gümüş çöl karıncasını incelemek için Tunus’ta bulunan çölleri araştırmaya başladılar.

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'YUVALARINI BULMAK KOLAY DEĞİL'

Araştırmacılardan Sarah Pfeffer, Sahra gümüş karıncalarının pek göze çarpmayan yuvalarını bulmanın kolay olmadığını belirtiyor. Pfeffer, “Karıncaları bulmak için ya yeri kazmalıydık ya da yuvasına geri dönen bir karıncayı takip etmeliydik” dedi.
Araştırma ekibi, karıncalara ait yuvayı bulduktan sonra yuvanın girişine alüminyum bir kanal bağladılar. Alüminyum kanalın sonuna yerleştirilen yiyecek sayesinde de karıncalar, yuvalarından çıkarıldı. Sarah Pfeffer, “Karıncalar yiyeceği bulduktan sonra kanalda ileri geri koşarlar. Biz de ileri geri hareket eden karıncaları filme almak için kameramızı kanalın tepesine monte ettik” açıklamasını yaptı.

karınca

OLAĞANÜSTÜ BİR HIZA SAHİPLER

Araştırmacılar, Sahra gümüş karıncalarının hızını hesaplamak için karıncaların boyunu ve bir saatteki kanalda tur sayısını kullandılar. Pfeffer ve Wahl, gümüş karıncaların olağanüstü bir hıza sahip olduğunu belirttiler. Ekip, 60 santigrat derece sıcaklıkta Sahra gümüş karıncalarının saniyede 855 milimetre yol aldıklarını açıkladı. Laboratuvarda 10 santigrat derecede karıncalar üzerinde yapılan çalışmada ise Sahra gümüş karıncalarının hızı 0.057mm/sn seviyelerinde oldu.
Bilim insanları, gövde büyüklükleri farklı olan Sahra gümüş karıncaları ve çöl karıncalarının bacak uzunluklarını da incelediler. Gövdesi çöl karıncasından daha küçük olan Sahra gümüş karıncaları, bacakları çöl karıncasından yüzde 20 daha kısa olmasına rağmen çöl karıncasından daha hızlı.

HIZLI HAREKETLERİNİN SEBEBİ KUMUL HABİTAT OLABİLİR

Ulm Üniversitesi’nden bilim insanları, Sahra gümüş karıncalarının bu hızlı hareketinin sebebinin çölün kumul habitatından kaynaklı olabileceğini belirtiyor. Harald Wolf, "Karıncalar ayakları yumuşak kuma batmasın diye bu kadar hızlı adımlar atıyor olabilir" dedi.

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