Dünyanın en hızlı karıncası! Saniyede katettiği mesafe şoke etti

Almanya’nın Ulm Üniversitesi’nden Harald Wolf ve ekibi karıncalar üzerinde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Araştırmacılar, gerçekleştirdikleri çalışmanın sonucunda dünyanın en hızlı karıncalarının, saniyede 855 milimetre (0.855 metre) mesafe katedebilen Sahra Çölü'ndeki gümüş karıncalar olduğunu ortaya çıkardı. Ekibin başında yer alan Wolf, karıncalar hakkında, “Çöl karıncaları arasında, gümüş karıncalar oldukça özeldir” dedi.

TUNUS'TAKİ ÇÖLLERDE ARAŞTIRMA YAPTILAR

Sahra gümüş karıncalarının (Cataglyphis bombycina), çöldeki kumda nasıl bu kadar hızlandıklarını hakkında çok az şey biliniyordu. Harald Wolf, Verene Wahl, Sarah Pfeffer ve Matthias Wittlinder’den oluşan araştırma ekibi, gümüş çöl karıncasını incelemek için Tunus’ta bulunan çölleri araştırmaya başladılar.

'YUVALARINI BULMAK KOLAY DEĞİL'

Araştırmacılardan Sarah Pfeffer, Sahra gümüş karıncalarının pek göze çarpmayan yuvalarını bulmanın kolay olmadığını belirtiyor. Pfeffer, “Karıncaları bulmak için ya yeri kazmalıydık ya da yuvasına geri dönen bir karıncayı takip etmeliydik” dedi.

Araştırma ekibi, karıncalara ait yuvayı bulduktan sonra yuvanın girişine alüminyum bir kanal bağladılar. Alüminyum kanalın sonuna yerleştirilen yiyecek sayesinde de karıncalar, yuvalarından çıkarıldı. Sarah Pfeffer, “Karıncalar yiyeceği bulduktan sonra kanalda ileri geri koşarlar. Biz de ileri geri hareket eden karıncaları filme almak için kameramızı kanalın tepesine monte ettik” açıklamasını yaptı.