Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu! Türkiye'den bir şehir ilk 100'e girdi

Dünyanın önde gelen şehirleri yalnızca ekonomik güçleri veya turistik cazibeleriyle değil, sundukları yaşam kalitesi, kültürel olanaklar, çevre politikaları ve teknoloji alanındaki gelişmeleriyle de öne çıkıyor. Oxford Economics tarafından hazırlanan 2026 Global Cities Index, 1.000 şehri beş farklı kriter üzerinden değerlendirdi. Listenin ilk sırasında New York yer alırken Londra ikinci, Paris ise üçüncü oldu.

LİSTENİN ZİRVESİNDE NEW YORK VAR

2026 Global Cities Index'e göre dünyanın en iyi şehirleri şöyle sıralandı:

New York, ABD

Londra, İngiltere

Paris, Fransa

Seattle, ABD

San Francisco, ABD

Dublin, İrlanda

Boston, ABD

San Jose, ABD

Tokyo, Japonya

Zürih, İsviçre

Araştırmada şehirler; yönetim, ekonomi, insan kaynağı, çevre ve yaşam kalitesi olmak üzere beş temel başlık üzerinden değerlendirildi.

Listenin üst sıralarında bulunan şehirlerin ortak özelliklerinden biri, farklı ülkelerden eğitimli ve yetenekli insanları kendilerine çekmeleri.

KÜLTÜRE YATIRIM YAPAN ŞEHİRLER ÖNE ÇIKIYOR

Ekonomik güç tek başına bir şehri yaşamak veya ziyaret etmek için cazip hale getirmiyor. Kültür ve sanat yatırımları da listenin üst sıralarında yer alan kentlerin ortak özellikleri arasında bulunuyor.

Üçüncü sıradaki Paris, özellikle yaşam kalitesi kategorisinde güçlü bir performans sergiliyor. Kentte yaklaşık 130 müze bulunurken, belediyeye bağlı 11 müze 2001 yılından bu yana kalıcı koleksiyonlarına ücretsiz erişim imkanı sunuyor.

Dördüncü sıradaki Seattle da sanat ve kültür alanındaki zenginliğiyle dikkat çekiyor. Şehrin müzik tarihindeki önemli yeri, özellikle grunge akımının gelişiminde oynadığı rolle öne çıkıyor. Seattle'da yakın zamanda tamamlanan 20 dönümlük Waterfront Park da kentin kamusal alanlarını dönüştüren projeler arasında yer alıyor.

TEMİZ VE ULAŞILABİLİR ŞEHİRLER AVANTAJ SAĞLIYOR

Şehirlerin yaşam kalitesini belirleyen unsurlardan biri de çevre ve ulaşım politikaları. Büyük ve yoğun nüfuslu kentlerde trafik ve hava kirliliğinin kontrol altına alınması, hem şehir sakinleri hem de turistler açısından önemli bir avantaj sağlıyor.

Londra, büyüklüğüne rağmen çevre kategorisinde güçlü bir performans gösteriyor. Kentte uygulanan trafik yoğunluk ücreti ve Ultra Düşük Emisyon Bölgesi gibi politikaların trafik ve hava kirliliğini azaltmaya katkı sağladığı belirtiliyor.

San Francisco da güçlü ulaşım ağı sayesinde çevre kategorisinde öne çıkıyor. Toplu taşımanın yaygın olması, kent sakinlerinin ve ziyaretçilerin otomobile bağımlılığını azaltıyor.

Dublin ise düşük kirlilik seviyeleri ve 2030 yılına kadar iklim nötr olma hedefiyle dikkat çekiyor.

İSTANBUL 64. SIRADA YER ALDI

Oxford Economics'in Avrupa şehirleri değerlendirmesine göre İstanbul, 1.000 şehir arasında 64. sırada yer aldı. Ayrıca raporda Antalya da Türkiye'nin en dinamik şehirlerinden biri olarak öne çıktı.