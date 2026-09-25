36 yıldır yüzlercesini yaptı ama kendisi çalamıyor! Nedeni şaşırttı

Gaziantep'te yaşayan 66 yaşındaki Enver Arslanyürek, henüz 12 yaşındayken kuzeninin yanında mobilya yapımını öğrendi. Yaklaşık 30 yaşına geldiğinde mesleğini bırakarak bağlama yapımına yönelen Arslanyürek, bir süre çalıştıktan sonra kendi atölyesini kurdu. Yaklaşık 36 yıldır saz yapımı ve tamiriyle uğraşan Arslanyürek, yıllar içerisinde mesleğinde ustalaşarak farklı ölçü ve özelliklerde sazlar ve bağlamalar üretmeye başladı.

Yaptığı enstrümanları Türkiye'nin farklı illerindeki müzikseverlere gönderiyor

Ağaç seçiminden kesimine, şekillendirmeden son işlemlerine kadar sazın birçok aşamasını kendi elleriyle yapan Arslanyürek, gününün büyük bölümünü bağlamaların başında geçiriyor. Ahşabı şekillendirip ince işçilikle bağlamalara dönüştüren usta, yaptığı enstrümanları Türkiye'nin farklı illerindeki müzikseverlere gönderiyor. Bağlamanın yanı sıra gitar, keman ve ud gibi enstrümanların bakım ve onarımını da yapan Arslanyürek, Gaziantep ve çevre illerden gelen müşterilerine hizmet veriyor.

Yıllardır elinden yüzlerce bağlama geçmesine rağmen kendisi çalamıyor

Yaptığı bağlamaların sesine ve işçiliğine büyük önem veren Arslanyürek, enstrümanları adeta nakış işler gibi hazırlıyor. Ancak yıllardır elinden yüzlerce bağlama geçmesine rağmen kendisi bu enstrümanı çalamayan Arslanyürek, bağlama çalmayı öğrenmek için kursa gitmeyi denediğini ancak yoğun çalışma temposu nedeniyle bu isteğini bir türlü gerçekleştiremediğini ifade etti.

"BAĞLAMA YAPTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Mesleğe genç yaşlarında başladığını ve hala devam ettirdiğini söyleyen Arslanyürek, "Ben Gaziantep'te yaşıyorum. Bağlama işiyle uğraşıyorum. İmalat yapıyorum. Daha da devam ediyorum. Dışarıdan bana tekne geliyor, kazan olarak. Onların kollarını takıyorum. Zımparasını yapıp göğsünü atıyorum. Böyle devam edip bağlamayı yapıp bitiriyorum. Dut, maun, ardıç, ağaç çeşitleri çok. Sesler de bu ağaçlara göre değişiyor. Ardıç yumuşak bir ağaç, güzel sesi oluyor. Dutlar da aynı. Önemli olan işçilik. Ben genç yaşlarımda mobilyacıydım. Mobilyacılıktan bu işe döndüm. Amcamın oğlu yapıyordu, onlarla beraber çalıştık. Onlar benim ustam. Onlarla beraber çalışırken işten ayrılarak kendi iş yerimi kurdum. Şu an çok mutluyum" dedi.

"TAMİR YAPMAKTAN BİR TÜRLÜ ÇALMAYA ZAMAN BULAMADIM"

Ürettiği bağlamaları çalmayı bilmediğini belirten Arslanyürek, "Çeşitli sazlar, bağlamalar yapabiliyorum ama çalmasını bilmem. Bu işe geç başladığım için ve yaş da geçtiği için uğraşamadım. Hep saz yapmaktan, bağlama yapmaktan, tamir yapmaktan bir türlü çalmaya zaman bulamadım. Bunu duyan vatandaşlar bana gülüyor, hoşlarına gidiyor. ‘Bu kadar yıldır bağlama yapıyorsun, çalmasını bilmiyorsun' diyorlar. Biz bağlama yaptığımız yerde sesini göğsüne vurarak test ediyoruz. Ağacın kalınlığına, inceliğine bakarız. Ona göre sesi güzel çıkar" ifadelerini kullandı.

Ürettiği saz ve bağlamaların fiyatı hakkında bilgi veren Arslanyürek, "Sazın tanesi 4 bin liradan başlıyor. Kalitesine göre değişiyor. Ben bu arada haftada 8-10 tane tamir yapıyorum. Hep tamir çok geldiği için bağlama yapmaya fazla zamanım olmuyor. Yalnız sadece bağlama yapayım dersem ortalama 10 gün sürer" diye konuştu.